Появились данные опроса SuperJob о том, как часто россияне отдыхают от смартфонов и компьютеров. Выяснилось, что за два года число сторонников цифрового детокса выросло на 4%.

Сервис SuperJob опросил полторы тысячи человек по всей стране. Людей спрашивали, как часто они намеренно отказываются от использования гаджетов и выхода в интернет. Оказалось, что за последние два года доля практикующих такой отдых выросла с 39 до 43%.

Чаще всего о полном отказе заходят речь у тех, кто сталкивается с перебоями в работе мессенджеров и YouTube. В компании SuperJob прямо указывают на это как на одну из причин. Людям проще отключиться, чем нервничать из-за того, что что-то не грузится.

18% опрошенных признались, что готовы отказываться от устройств ежедневно. Еще 8% делают это несколько раз в неделю, 11% — несколько раз в месяц. Остальные реже: 5% — несколько раз в год, 1% — раз в несколько лет.

Сам цифровой детокс — вещь полезная. Это возможность уйти от информационного шума и снизить уровень стресса. Вместо того чтобы сидеть в соцсетях, человек занимается живым общением или хобби. Считается, что такие паузы помогают снизить уровень стресса.

При этом почти половина респондентов (47%) считают себя интернет-зависимыми. Чаще других на это жалуются молодые люди до 24 лет. Женщины более склонны признавать зависимость, чем мужчины. И еще одна любопытная деталь: обладатели высшего образования чувствуют себя привязанными к гаджетам сильнее, чем те, кто окончил колледж или техникум.