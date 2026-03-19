YouTube-канал The Game Business пообщался с гендиректором Take-Two Штраусом Зельником. Бизнесмен объяснил, почему в GTA 6 не будет рекламы, и как компания относится к искусственному интеллекту.

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник дал развернутое интервью YouTube-каналу The Game Business. В центре внимания оказалась GTA 6 — будущий блокбастер Rockstar. Зельник развеял несколько слухов и мифов, которые окружают игру.

Первый касался рекламы. В последнее время фанаты опасались, что шестую часть наполнят баннерами реальных компаний. Зельник такие предположения отверг. По его словам, реклама неуместна в продукте, который стоит как полноценная ААА-игра — 70 или 80 долларов. Другое дело реалистичные спортивные симуляторы, где рекламные щиты часть антуража, но и там это не главный источник прибыли.

Второй важный блок — искусственный интеллект. Инвесторы недавно обвалили акции Take-Two, испугавшись, что нейросети уничтожат игровую индустрию. Зельник назвал такую реакцию непониманием реальной ситуации. ИИ действительно ускоряет рутину, но он не создаст шедевр уровня Red Dead Redemption. Для этого нужны люди и их креативность, а не алгоритмы. Тысячи игр выходят каждый год, но лишь единицы становятся хитами — и дело тут совсем не в алгоритмах.





Зельник также добавил, что не видит проблемы в смене поколений игроков. 17-летние придут в GTA 6 с таким же интересом, как и те, кому сейчас за 30. И уж точно никто не будет проходить старые части, прежде чем купить новую.