Группа ученых из Южной Кореи и Австрии создали полностью биоразлагаемого мягкого робота, который сохраняет работоспособность на протяжении миллиона циклов и затем разлагается в промышленном компосте.

Ученые из Южной Кореи и Австрии предложили вариант мягкого робота, который не превращается в отходы после завершения работы. Они изначально отталкивались от проблемы: современные роботизированные системы собирают из разных материалов, и в итоге их почти невозможно переработать или разложить естественным способом.

В новой конструкции основу сделали из биоразлагаемого эластомера PGS. Материал сохраняет форму и выдерживает длительные нагрузки без заметной потери характеристик. Испытания показали высокую долговечность: привод робота отработал до одного миллиона циклов, при этом углы изгиба и создаваемое усилие оставались практически неизменными, подтверждая, что робот выдерживает интенсивное использование.

Отдельно решили вопрос с электроникой. Вместо привычных компонентов использовали разлагаемые материалы — магний, молибден и кремний. Они работают как датчики и исполнительные элементы — в том числе отвечают за нагрев и другие процессы, оставаясь при этом биоразлагаемыми.





После использования робота поместили в условия промышленного компостирования, где и его конструкция, и электронные компоненты разложились за несколько месяцев. Дополнительные тесты показали, что полученный компост не оказывает негативного влияния на рост растений.