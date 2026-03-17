По данным IT Home, компания TCL вывела на рынок Китая две крупноформатные модели телевизоров – Max163M и Max163M Pro. Производитель делает ставку на MicroLED-панель и высокую яркость для сегмента сверхбольших экранов.

Обе модели получили диагональ 163 дюйма, что соответствует примерно четырем метрам. Масса устройств достигает около 200 кг. В основе лежит MicroLED-панель с более чем 24,88 млн самоизлучающих элементов.

Max163M поддерживает яркость до 10 000 нит и глубину цвета 3×22 бит+. Устройство работает на процессоре A73, оснащается 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Подключение обеспечивают четыре порта HDMI 2.1.

Версия Max163M Pro повторяет эту конфигурацию, но добавляет поддержку разрешения 4K с частотой 120 Гц.

Цена новинок в Китае составляет 249 999 и 349 999 юаней соответственно (примерно ₽2,96 млн и 4,14 млн по курсу ЦБ РФ на 17.03.2026).