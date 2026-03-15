Студия Embark Studios выпустила ARC Raiders, потратив на разработку примерно четверть обычного бюджета AAA-проектов

Студия Embark Studios, которую основали бывшие сотрудники EA и DICE, выпустила ARC Raiders после длительной разработки и нескольких изменений в концепции игры. Руководитель компании Патрик Сёдерлунд (Patrick Soderlund) рассказал, что команда смогла удержать бюджет значительно ниже уровня крупных проектов, сохранив при этом масштаб, сопоставимый с AAA-играми.

Сёдерлунд вспоминает, как раньше игры делали командой в десять человек, а потом многие студии начали раздувать штаты и увеличивать расходы на разработку. В Embark решили проверить, можно ли вернуться к эффективности прошлых лет, но на современном уровне. Выяснилось, что можно. Студия тратит примерно в четыре раза меньше денег, чем другие компании при схожем масштабе.

Секрет не в ИИ, хотя про него сейчас говорят все. В Embark используют фотограмметрию — фотографируют реальные объекты и переносят их в игру. Берут данные из Google Maps для построения ландшафтов. Применяют процедурную генерацию. Сёдерлунд называет это старыми методами работы, просто хорошо настроенными.

Генеративный ИИ в студии есть, но роль у него скромная. Им озвучивали только технические реплики, которые не так важны для погружения в игровой процесс. Причем позже часть этих записей переделали с живыми актерами — разница в качестве оказалась заметной. Актерам платят за время в студии и за лицензирование голосов. Сёдерлунд подчеркивает: ИИ для них инструмент для тестирования, а не замена людям. Можно быстро сгенерировать пятнадцать вариантов реплики, выбрать лучший и уже его записывать по-настоящему.

* все фото Embark Studios