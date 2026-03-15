Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
ARC Raiders вышла дешевле AAA-проектов благодаря старым методам работы и без активного применения ИИ
Студия Embark Studios выпустила ARC Raiders, потратив на разработку примерно четверть обычного бюджета AAA-проектов

Студия Embark Studios, которую основали бывшие сотрудники EA и DICE, выпустила ARC Raiders после длительной разработки и нескольких изменений в концепции игры. Руководитель компании Патрик Сёдерлунд (Patrick Soderlund) рассказал, что команда смогла удержать бюджет значительно ниже уровня крупных проектов, сохранив при этом масштаб, сопоставимый с AAA-играми.

Сёдерлунд вспоминает, как раньше игры делали командой в десять человек, а потом многие студии начали раздувать штаты и увеличивать расходы на разработку. В Embark решили проверить, можно ли вернуться к эффективности прошлых лет, но на современном уровне. Выяснилось, что можно. Студия тратит примерно в четыре раза меньше денег, чем другие компании при схожем масштабе.

Секрет не в ИИ, хотя про него сейчас говорят все. В Embark используют фотограмметрию — фотографируют реальные объекты и переносят их в игру. Берут данные из Google Maps для построения ландшафтов. Применяют процедурную генерацию. Сёдерлунд называет это старыми методами работы, просто хорошо настроенными.

Генеративный ИИ в студии есть, но роль у него скромная. Им озвучивали только технические реплики, которые не так важны для погружения в игровой процесс. Причем позже часть этих записей переделали с живыми актерами — разница в качестве оказалась заметной. Актерам платят за время в студии и за лицензирование голосов. Сёдерлунд подчеркивает: ИИ для них инструмент для тестирования, а не замена людям. Можно быстро сгенерировать пятнадцать вариантов реплики, выбрать лучший и уже его записывать по-настоящему.

*  все фото Embark Studios

#игры #разработка игр #embark studios #arc raiders #aaa-игры
Источник: gamesindustry.biz
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter