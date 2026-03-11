Nature Astronomy опубликовал исследование китайских астрономов из Сихуаского педагогического университета. Ученые обнаружили на окраине Млечного пути молодые звездные скопления в месте, где ранее фиксировали только газ.

Ученые из Сихуаского педагогического университета (город Чэнду, Китай) обнаружили два молодых звездных скопления на расстоянии 45 000 световых лет от Солнца. Они получили название «Эмей» и по космическим меркам чрезвычайно молоды — около десяти миллионов лет.

Ранее считалось, что высокоскоростные газовые облака на окраинах Млечного пути не создают звезды. Новое исследование показало: при столкновении с краем галактического диска газ сжимается, что приводит к формированию звезд.

Это первый случай, когда ученые зафиксировали звездообразование в подобных условиях. Результаты, опубликованные 11 марта в Nature Astronomy, подтверждают, что Млечный путь получает газ извне. При ударах этот материал становится основой для новых поколений звезд.

Теперь астрономы понимают, что края галактики активнее, чем считалось, и даже экстремальные условия способны запускать процессы звездообразования.

