Ученые из Сихуаского педагогического университета (город Чэнду, Китай) обнаружили два молодых звездных скопления на расстоянии 45 000 световых лет от Солнца. Они получили название «Эмей» и по космическим меркам чрезвычайно молоды — около десяти миллионов лет.
Ранее считалось, что высокоскоростные газовые облака на окраинах Млечного пути не создают звезды. Новое исследование показало: при столкновении с краем галактического диска газ сжимается, что приводит к формированию звезд.
Это первый случай, когда ученые зафиксировали звездообразование в подобных условиях. Результаты, опубликованные 11 марта в Nature Astronomy, подтверждают, что Млечный путь получает газ извне. При ударах этот материал становится основой для новых поколений звезд.
Теперь астрономы понимают, что края галактики активнее, чем считалось, и даже экстремальные условия способны запускать процессы звездообразования.
* все иллюстрации – скриншоты из IT Home