Газета «Ведомости» пишет, что почти треть представителей малого бизнеса в России рассматривают возможность закрыть или продать свои компании.

Социологи уже несколько лет следят за судьбой одних и тех же небольших компаний. В рамках проекта «Лонгитюд малого бизнеса» специалисты опрашивают более 700 владельцев ИП и фирм. Последний опрос проводили в январе-феврале текущего года, и результаты оказались неутешительными.

Юлия Морозова/ТАСС

Год назад о продаже или ликвидации бизнеса думали 23% респондентов. Теперь таких уже 31%. Прирост серьезный — плюс 8 процентных пунктов. Все это происходит на фоне ужесточения налоговой нагрузки, которую предприниматели прочувствовали на себе.

Но главный показатель даже не это. Оценки ближайшего будущего выглядят довольно мрачно. Более половины предпринимателей считают, что положение их бизнеса в текущем году станет хуже. Положительных изменений ожидает небольшая часть опрошенных.

Сложности уже заметны по финансовым показателям. Почти четыре из десяти участников сообщили о падении доходов за квартал. Еще 29% признали, что текущей выручки не хватает даже на покрытие базовых расходов компании.