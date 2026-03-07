Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
BYD раскрыла детали Seal 08: 1000 км запас хода и разгон до 100 км/ч быстрее 5 секунд
BYD представила новый флагманский седан Seal 08. Модель получила батарею Blade Battery второго поколения и целевой запас хода более 1000 км.

На презентации Blade Battery 2.0 компания BYD показала новый седан BYD Seal 08. О модели подробно рассказало издание CarNewsChina. Новый седан занял позицию флагмана и объединяет несколько ключевых технологий бренда — от новой батареи до систем управления шасси и помощи водителю.

 

Может быть интересно

Автор изображения: Yiche

Seal 08 продолжает стиль концепта BYD Ocean-S. Передняя часть получила закрытую решетку и узкие фары с волнообразным рисунком. В воздухозаборниках переднего бампера установили подсветку с эффектом «звездного неба». На крыше разместили лидар — видимо, для продвинутой системы автопилота God's Eye B (DiPilot 300). Сзади автомобиль выполнен в формате фастбэк с длинной линией крыши и фонарями, соединенными плавной графикой.

Источник: CarNewsChina

Длина седана достигает 5150 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1505 мм. Колесная база составляет 3030 мм.

Источник: Autohome

Модель построили на высоковольтной платформе 800 В и оснастили батареей BYD Blade Battery 2.0. Производитель рассчитывает на запас хода свыше 1000 км. Система быстрой зарядки позволяет пополнить энергию примерно на 400 км всего за пять минут.

Полноприводная версия развивает более 480 кВт (644 л.с.) и разгоняется до 100 км/ч быстрее пяти секунд. Автомобиль также получил подруливание задних колес, систему управления кузовом DiSus-A и комплекс помощи водителю God's Eye B (DiPilot 300).

BYD собирается вывести модель на рынок во втором квартале текущего года.

#электромобиль #byd #быстрая зарядка #blade battery 2.0 #byd seal 08 #dipilot 300 #disus-a
Источник: carnewschina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На крупнейшей ГЭС Северного Кавказа установили ротор генератора нового гидроагрегата №3
+
Эксперт показал степень выгорания OLED-монитора после двух лет интенсивного использования
10
Need for Speed Carbon с трассировкой пути протестировали на RTX 5080 и сравнили с оригиналом
6
В Беларуси начались испытания 50-тонного карьерного бульдозера БЕЛАЗ-78542
+
Мощная вспышка на Солнце вызвала аномальные изменения в атмосфере Марса
+
Российский мессенджер MAX открыл регистрацию для пользователей из 40 государств
8
Bloomberg: Индия вернулась к закупкам российской нефти
1
Vivo опубликовала полные характеристики основной камеры смартфона X300 Ultra
+
На российском спутнике «Экспресс-АТ1» произошёл сбой и временно пропал сигнал
1
Кризис флеш-памяти уже оказался глубже, чем оперативной памяти
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i5-12400F с Radeon RX 480 8 ГБ в популярных играх
2
В Samsung Galaxy S26 Ultra не оказалось камеры-перископа
+
Российский электромобиль «Атом» готовят к выходу на рынок такси
+
Nothing представила смартфоны Phone 4a и 4a Pro с подсветкой Glyph Bar
+
«Калашников» показал БПЛА «Легионер» для ближневосточных заказчиков на выставке «Нефтегаз-2026»
+
Регистрация в мессенджере Max стала доступна жителям 40 государств
+
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
5
ТМХ начал испытывать щелочные аккумуляторы на новейших метропоездах «Москва-2026»
2
Компактный смартфон OnePlus 15T на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в Geekbench
+
Уязвимость в мессенджере Max позволяет без авторизации получать доступ к фотографиям из чатов
1

Популярные статьи

Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
48
Как геймеры получают 100% скидки на игры PlayStation 5
5
Пять лучших фильмов с Мэрилин Монро (субъективно)
1

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
19:39
докторов вроде тебя школоло я на ... вертел
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Китя.
19:39
это что на 2шт по 24Gb денег не хватило.
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:38
Врачи тебе уже не помогут )))
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
19:35
про хай тек тебе в помощь
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Shatun29
19:34
Пиз...лы, на ГБО пропане ровно тоже самое, бензин в баке месяцами один и тоже и что-то проблем не заявлено, двигатель прогревается в поездках, но бензин только на прогрев минут 5 и всё в день.
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
Китя.
19:28
почему ты такой длинный как глист и худой.
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:25
И тебе не хворать, там правда, врачи сказали, что у тебя не лечится )))
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:19
Плевал я на тебя и твою брехню. Свободен, клоун
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
19:19
с пистоболами дело не имею
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:17
Изучил уже давно, там сказали, что ты трепло
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter