BYD представила новый флагманский седан Seal 08. Модель получила батарею Blade Battery второго поколения и целевой запас хода более 1000 км.

На презентации Blade Battery 2.0 компания BYD показала новый седан BYD Seal 08. О модели подробно рассказало издание CarNewsChina. Новый седан занял позицию флагмана и объединяет несколько ключевых технологий бренда — от новой батареи до систем управления шасси и помощи водителю.

Автор изображения: Yiche

Seal 08 продолжает стиль концепта BYD Ocean-S. Передняя часть получила закрытую решетку и узкие фары с волнообразным рисунком. В воздухозаборниках переднего бампера установили подсветку с эффектом «звездного неба». На крыше разместили лидар — видимо, для продвинутой системы автопилота God's Eye B (DiPilot 300). Сзади автомобиль выполнен в формате фастбэк с длинной линией крыши и фонарями, соединенными плавной графикой.

Источник: CarNewsChina

Длина седана достигает 5150 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1505 мм. Колесная база составляет 3030 мм.

Источник: Autohome

Модель построили на высоковольтной платформе 800 В и оснастили батареей BYD Blade Battery 2.0. Производитель рассчитывает на запас хода свыше 1000 км. Система быстрой зарядки позволяет пополнить энергию примерно на 400 км всего за пять минут.

Полноприводная версия развивает более 480 кВт (644 л.с.) и разгоняется до 100 км/ч быстрее пяти секунд. Автомобиль также получил подруливание задних колес, систему управления кузовом DiSus-A и комплекс помощи водителю God's Eye B (DiPilot 300).

BYD собирается вывести модель на рынок во втором квартале текущего года.