Компания Xiaomi представила экспериментальный ИИ-проект под названием Xiaomi miclaw. Система должна превратить смартфон в автономного помощника, который способен выполнять задачи через приложения и системные функции.

Xiaomi анонсировала новый экспериментальный инструмент в сфере искусственного интеллекта — Xiaomi miclaw. Компания создала его на базе собственной языковой модели MiMo и решила проверить, как ИИ сможет выполнять реальные задачи на смартфоне, а не только отвечать на запросы пользователя.

Изображение - GizmoChina

Xiaomi описывает miclaw как продукт, находящийся на ранней стадии тестирования. Система должна распознавать намерение пользователя и выполнять задачу через доступные инструменты смартфона. После получения разрешения у ассистента есть доступ к системным функциям и поддерживаемым сторонним приложениям.

Алгоритм действий выглядит следующим образом: пользователь формулирует запрос, а ИИ определяет последовательность действий. Если задача требует открыть приложение, проверить системные данные или запустить функцию, ассистент выбирает нужные шаги и выполняет их по очереди. При этом система пытается трактовать даже нечеткие запросы и переводить их в конкретные действия.

В основе механизма лежит так называемый цикл «вывода-выполнения». Сначала ИИ анализирует запрос, затем выбирает инструмент и параметры, выполняет действие и проверяет результат. После этого он продолжает процесс до завершения задачи. Каждый этап проходит асинхронно, поэтому другие процессы смартфона не блокируются.

Miclaw может работать и с устройствами умного дома Xiaomi. Через платформу Mi Home ассистент способен проверять состояние техники и отправлять различные команды, если пользователь разрешит доступ.

Проект пока остается экспериментальным. Xiaomi отмечает, что надежность, энергопотребление и точность выполнения сложных задач продолжают улучшаться. По этой причине компания запустила miclaw в формате закрытого бета-теста по приглашениям.

Сейчас тест поддерживает ограниченный список устройств: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17 Ultra Leica Edition.