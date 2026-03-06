Агентство Bloomberg сообщает, что Oracle готовит массовые увольнения. Причина — колоссальные расходы на строительство дата-центров для искусственного интеллекта, из-за которых у компании закончились деньги.

По данным Bloomberg, корпорация Oracle готовит масштабные сокращения персонала. Руководство компании стремится высвободить средства на строительство центров обработки данных для проектов искусственного интеллекта. Источники издания утверждают, что увольнения могут начаться уже в этом месяце и затронут различные подразделения.

Фото - Дэвид Пол Моррис/Bloomberg

Oracle активно расширяет инфраструктуру для работы с искусственным интеллектом. Под руководством председателя правления Ларри Эллисона (Larry Ellison) компания строит новые дата-центры, которые должны обслуживать всё более возрастающие ИИ-нагрузки. Среди клиентов — разработчик ChatGPT, компания OpenAI.

Этот курс требует значительных вложений. Oracle долгие годы ассоциировали прежде всего с программным обеспечением для баз данных. Но в последние годы компания перестраивает облачное направление и пытается конкурировать с крупнейшими игроками рынка — Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.

По информации источников Bloomberg, часть увольнений затронет должности, которые руководство считает менее востребованными из-за развития нейросетей. Сокращения могут оказаться масштабнее обычных ежегодных корректировок штата.

Дополнительно компания пересматривает открытые вакансии в облачном подразделении. По словам людей, знакомых с ситуацией, набор новых сотрудников заметно замедлится или временно остановится.

Крупнейшие зарубежные инвесторы внимательно следят за ситуацией. Акции Oracle выросли на 61% в 2024 году и еще на 20% в прошлом году. Но затем рынок отреагировал на рост расходов: бумаги компании упали на 54% от пика сентября 2025 года. На последних торгах акции снизились еще на 1,5% и закрылись на уровне $150,12.