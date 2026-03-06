По данным Bloomberg, корпорация Oracle готовит масштабные сокращения персонала. Руководство компании стремится высвободить средства на строительство центров обработки данных для проектов искусственного интеллекта. Источники издания утверждают, что увольнения могут начаться уже в этом месяце и затронут различные подразделения.
Фото - Дэвид Пол Моррис/Bloomberg
Oracle активно расширяет инфраструктуру для работы с искусственным интеллектом. Под руководством председателя правления Ларри Эллисона (Larry Ellison) компания строит новые дата-центры, которые должны обслуживать всё более возрастающие ИИ-нагрузки. Среди клиентов — разработчик ChatGPT, компания OpenAI.
Этот курс требует значительных вложений. Oracle долгие годы ассоциировали прежде всего с программным обеспечением для баз данных. Но в последние годы компания перестраивает облачное направление и пытается конкурировать с крупнейшими игроками рынка — Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.
По информации источников Bloomberg, часть увольнений затронет должности, которые руководство считает менее востребованными из-за развития нейросетей. Сокращения могут оказаться масштабнее обычных ежегодных корректировок штата.
Дополнительно компания пересматривает открытые вакансии в облачном подразделении. По словам людей, знакомых с ситуацией, набор новых сотрудников заметно замедлится или временно остановится.
Крупнейшие зарубежные инвесторы внимательно следят за ситуацией. Акции Oracle выросли на 61% в 2024 году и еще на 20% в прошлом году. Но затем рынок отреагировал на рост расходов: бумаги компании упали на 54% от пика сентября 2025 года. На последних торгах акции снизились еще на 1,5% и закрылись на уровне $150,12.