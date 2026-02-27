Издание GizmoChina сообщает, что Samsung резко подняла цены на память LPDDR5X для Apple. Американская компания согласилась на условия, чтобы гарантировать поставки на первую половину 2026 года.

Apple столкнулась с ростом стоимости ключевого компонента — мобильной памяти LPDDR5X, которую выпускает Samsung. По данным GizmoChina со ссылкой на корейское издание Dealsite, переговоры прошли на фоне глобального дефицита и перераспределения мощностей в пользу более прибыльных решений для ИИ.

Фото - GizmoChina

Может быть интересно

Изначально полупроводниковое подразделение Samsung (DS) рассчитывало поднять цену примерно на 60%. При этом поставщик начал обсуждение с требования увеличить стоимость на 100%. В итоге Apple приняла новые условия, чтобы закрепить объемы поставок на 2026 год.

Цена модулей LPDDR5X объемом 12 ГБ выросла с 25–29 долларов в начале 2025 года до примерно 70 долларов. Речь идет о памяти, которую используют в iPhone, iPad и Mac.

Производители объясняют скачок спросом на высокоскоростную память для дата-центров и ИИ-проектов, в том числе со стороны компаний вроде Nvidia. На этом фоне даже мобильному подразделению Samsung, по данным источников, пришлось распределять поставки DRAM между собственными мощностями и Micron.