CarNewsChina сообщает о начале развертывания мегаваттных зарядных станций BYD. Система Megawatt Flash Charging выдает до 1000 кВт и добавляет 400 км запаса хода за пять минут.

BYD приступила к созданию сети сверхмощных зарядных станций в Китае. Компания делает ставку на скорость: новые терминалы должны приблизить время зарядки электромобилей к временем, необходимым для заправки авто бензином.

Станции получили Т-образный дизайн и синий цвет. Главная особенность — Т-образная конструкция просто подвешивает два тяжёлых кабеля на подвешенном шкиве, что нивелирует их большой вес. Длина кабеля достаточна, чтобы зарядные устройства не волочились по земле, как это часто бывает, и при этом позволяет дотянуться до любого зарядного порта, независимо от того, где его разместил производитель электромобилей.

Технические характеристики: напряжение 1000 В, ток 1000 А, мощность 1000 кВт. Пиковая мощность достигает 1360 кВт. В BYD заявляют скорость «1 секунда — 2 километра». За пять минут можно получить около 400 км запаса хода. Система умеет накапливать энергию ночью и отдавать ее в пиковые часы, снижая нагрузку на сеть.

Станция поддерживает режим работы с одним или двумя модулями параллельно. Функция сглаживания нагрузки накапливает энергию в непиковые часы и отдает ее во время активной зарядки, обеспечивая стабильную мощность в 1 МВт.

* все фото Вансиджи из Weibo