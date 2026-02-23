Большой гибридный внедорожник BYD Denza B8 получил максимальные пять звезд в краш-тестах ANCAP.

Австралийская организация ANCAP провела краш-тесты большого внедорожника Denza B8. В Китае эта модель известна как Fang Cheng Bao Leopard 8 и продается с ноября 2024 года по цене от 379 800 юаней (≈₽2,4 млн). Недавно автомобиль стал доступен для заказа в Австралии в шести- и семиместной версиях. Итог испытаний — пять звезд, хотя эксперты нашли несколько слабых мест.

Высший балл Denza B8 получила за защиту детей-пассажиров — 95%. Автомобиль хорошо показал себя при фронтальном ударе со смещением и боковом столкновении. Но из-за отсутствия верхних ремней безопасности на сиденьях третьего ряда эксперты не рекомендуют устанавливать туда детские кресла.

Защита взрослых пассажиров составила 86%. При лобовом столкновении во всю ширину кузова шея и грудная клетка водителя пострадали несильно. Однако при ударе о наклонный столб защита оказалась недостаточной.

В категории защиты участников дорожного движения автомобиль набрал 75%. Эксперты зафиксировали неоднозначные результаты при оценке жесткости стоек ветрового стекла, основания стекла и передней кромки капота.

Экспертами было отмечено, что автомобиль не вмешивается в процесс вождения, когда водитель отвлекается, устает или не реагирует. Его система LDW (предупреждение о выезде из полосы движения) также не прошла тесты ANCAP.