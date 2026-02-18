Business Insider сообщает, что Tesla выпустила первый серийный Cybercab — роботизированное такси без рулевого колеса и педалей. Компания планирует запустить производство в апреле, но для поездок по дорогам общего пользования автомобилю потребуется одобрение регуляторов.

Собран первый экземпляр Cybercab — машины, в которой не предусмотрено присутствие водителя, потому что там просто нет руля и педалей. Глава компании Илон Маск лично поздравил своих сотрудников с этим событием.

Фото - @Tesla

Cybercab проектировали специально для сервиса роботакси. В отличие от нынешних Tesla Model Y, которые развозят пассажиров с подстраховкой оператора, новая модель полностью автономна. Двери открываются вверх, заряжается машина без проводов — через индукционную площадку.

Маск еще в 2024 году обещал, что цена такого автомобиля составит около 25 тысяч долларов. Купить его сможет и частный владелец, если захочет. Но с этим как раз главная загвоздка.

Американские стандарты безопасности писаны под машины, которые управляет человек. Чтобы выпустить Cybercab на дороги, Tesla нужно специальное разрешение федеральных властей США. К тому же, каждый штат может добавить свои требования к регистрации, страховке и эксплуатации автономного транспорта.

Производство Cybercab обещают начать в апреле.