Официальный представитель МВД Ирина Волк обратила внимание на то, что мошенники все чаще подделывают уведомления от имени Единого портала госуслуг и приложения «Госуслуги». Пользователям приходят сообщения о якобы взломанном аккаунте или подозрительной активности, после чего их просят перезвонить или перейти по ссылке. Телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» собрал ключевые советы из заявления Волк, чтобы люди не теряли доступ к своим профилям. В телеграм-канале также можно посмотреть видеообращение Ирины Волк.
Номер отправителя — первое, что должно насторожить. Короткие сообщения приходят исключительно с цифр 0919 или от идентификатора «gosuslugi». Любые другие комбинации, включая номера с кодом оператора или восьмеркой в начале, использовать не должны. Помимо СМС, портал направляет уведомления через отечественный мессенджер MAX, но не ведет там диалогов и не запрашивает персональные данные.
Ссылки в тексте сообщения — признак однозначный. Госуслуги никогда не присылают гиперссылки для входа в личный кабинет, подтверждения учетной записи или обновления паспортных данных. Если адрес сайта не совпадает с gosuslugi.ru или письмо содержит кнопку «перейти», его написали мошенники. Проверять информацию безопаснее через приложение или вручную введя адрес портала в браузере.
Телефонные номера для обратной связи тоже строго регламентированы. Единая справочная служба работает по номерам 8 (800) 100-70-10 и 115. Все прочие контакты, которые предлагают набрать для отмены подозрительной операции, к порталу отношения не имеют.
Эмоциональное давление аферисты используют как основной рычаг. Сообщения составлены так, чтобы напугать: пользователю сообщают о взломе, несанкционированном входе или попытке оформления кредита. В тексте присутствуют формулировки о срочности и неотвратимых последствиях в случае бездействия. Спокойный, нейтральный тон настоящим уведомлениям свойственен куда больше.
Текст фальшивок зачастую содержит ошибки. Лишние пробелы, пропущенные буквы, несогласованные падежи — следствие спешки и отсутствия корпоративных стандартов у преступников.
Ключевое правило, которое Ирина Волк рекомендует усвоить твердо: коды из СМС, приходящие с официальных номеров, не сообщают никому. Даже если собеседник представляется сотрудником портала, ссылается на технические работы или убеждает, что это необходимо для защиты от взлома. Получив код, мошенник мгновенно меняет пароль и привязывает аккаунт к своему устройству.
При получении подозрительного сообщения Волк советует заблокировать отправителя и сообщить об инциденте через форму обратной связи на Госуслугах, по телефонам горячей линии или в правоохранительные органы.