Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как распознать мошенников в «сообщениях от Госуслуг»
Телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» опубликовал рекомендации официального представителя МВД Ирины Волк по безопасному использованию Госуслуг

Официальный представитель МВД Ирина Волк обратила внимание на то, что мошенники все чаще подделывают уведомления от имени Единого портала госуслуг и приложения «Госуслуги». Пользователям приходят сообщения о якобы взломанном аккаунте или подозрительной активности, после чего их просят перезвонить или перейти по ссылке. Телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» собрал ключевые советы из заявления Волк, чтобы люди не теряли доступ к своим профилям. В телеграм-канале также можно посмотреть видеообращение Ирины Волк.  

Номер отправителя — первое, что должно насторожить. Короткие сообщения приходят исключительно с цифр 0919 или от идентификатора «gosuslugi». Любые другие комбинации, включая номера с кодом оператора или восьмеркой в начале, использовать не должны. Помимо СМС, портал направляет уведомления через отечественный мессенджер MAX, но не ведет там диалогов и не запрашивает персональные данные.

Может быть интересно

Ссылки в тексте сообщения — признак однозначный. Госуслуги никогда не присылают гиперссылки для входа в личный кабинет, подтверждения учетной записи или обновления паспортных данных. Если адрес сайта не совпадает с gosuslugi.ru или письмо содержит кнопку «перейти», его написали мошенники. Проверять информацию безопаснее через приложение или вручную введя адрес портала в браузере.

Телефонные номера для обратной связи тоже строго регламентированы. Единая справочная служба работает по номерам 8 (800) 100-70-10 и 115. Все прочие контакты, которые предлагают набрать для отмены подозрительной операции, к порталу отношения не имеют.

Эмоциональное давление аферисты используют как основной рычаг. Сообщения составлены так, чтобы напугать: пользователю сообщают о взломе, несанкционированном входе или попытке оформления кредита. В тексте присутствуют формулировки о срочности и неотвратимых последствиях в случае бездействия. Спокойный, нейтральный тон настоящим уведомлениям свойственен куда больше.

Текст фальшивок зачастую содержит ошибки. Лишние пробелы, пропущенные буквы, несогласованные падежи — следствие спешки и отсутствия корпоративных стандартов у преступников.

Ключевое правило, которое Ирина Волк рекомендует усвоить твердо: коды из СМС, приходящие с официальных номеров, не сообщают никому. Даже если собеседник представляется сотрудником портала, ссылается на технические работы или убеждает, что это необходимо для защиты от взлома. Получив код, мошенник мгновенно меняет пароль и привязывает аккаунт к своему устройству.

При получении подозрительного сообщения Волк советует заблокировать отправителя и сообщить об инциденте через форму обратной связи на Госуслугах, по телефонам горячей линии или в правоохранительные органы.

#мошенничество #госуслуги #мвд россии #ирина волк #вестник киберполиции россии #gosuslugi.ru #смс-фишинг
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

New York Times: предположительно обнаружено местоположение советского лунного посадочного модуля
1
В Digital Foundry рассказали о негативном влиянии новой DRM-защиты в ремейке Resident Evil 4
+
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
8
Владелец сгоревшей RTX 5090 не сможет отдать её по гарантии из-за отсутствия поддержки в Китае
+
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
4
Natilus представила проект двухпалубного пассажирского самолёта Horizon Evo
+
Китай успешно завершил испытание новой ракеты и космического аппарата для будущих лунных миссий
1
RTX 3060 Ti 8 ГБ и RX 6700 XT 12 ГБ протестировали в паре с Ryzen 9 7900X в ряде игр
2
NOAA с Lloyd‘s of London и австралийский ученый: Бермудский треугольник – не аномальная зона
2
New York Times: писательница использовала ИИ для написания 200 романов всего за один год
13
Миллиардер из Латвии Вал Вавилов инвестирует в Bitcoin на фоне обвала криптовалюты
2
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и 5800XT обходят Ryzen 7 7800X3D и становятся лидерами продаж
16
В Fortnite ужесточают требования безопасности для участия во всех турнирах на ПК
+
В MSI Afterburner 4.6.7 Beta 2 появилась поддержка защиты питания видеокарт GPU Safeguard+
+
На Ямале открыли крупнейшее в регионе за последние 30 лет месторождение нефти
+
Центробанк РФ создаст единую базу банковских карт граждан
1
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
12
Устройства под управлением Windows 11 26H1 не смогут обновиться до версии 26H2
1
Минпромторг предложил ввести НДС в 22% на покупку иностранных товаров через российские маркетплейсы
5
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
25

Популярные статьи

«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
3
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
7
«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
6
Pixel World – полноценная 3D игра прямо в Telegram c NFT-оружием и предметами: полный обзор
2

Сейчас обсуждают

VRoman
17:19
Только одного не пойму: зачем делать самые простые модули такими высокими? На верхней части печатной платы всё равно ничего нет.
BIOSTAR представила простые модули памяти UDIMM DDR5-4800 и 5600 объёмом 16 ГБ
piramida101
17:09
"снижение цен стоит ожидать только после 2027 года, а возможно, и позже — ближе к 2028-му" - так после 27-го и наступает сразу 28-ой. Или снижение цен стоит ожидать между 27-м и 28-м? )))
TechRadar: 64 ГБ оперативной памяти DDR5 стали стоить дороже MacBook Air
Игорь Гурычев
16:58
Нищие пенсионеры очень рады темпам роста
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
vl
16:57
не забанят, так как по околокомпьютерной теме мало что пишется на этом сайте (не считая инфу, которую некоторые блохеры откуда-то выдирают и тут постят), вот он и выполняет функцию наполнения его хоть...
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
Дима
16:52
Конечно. Внушили, забрали, поделили и продолжают грабить. При этом немало ограбленных до сх пор радуются Перевороту и наступившей "свободой."
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
Родион Вестов
16:14
...Я не поклонник современного отечественного кинематографа.... Может с этого и надо было начинать? Я вот не поклонник плохого кино, не важно какого и откуда. Но если человек заявляет что не поклонник...
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
kosach1989
16:12
Может автор не планирует долго жить? :)
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
deema35
15:38
Особенно если учесть что это Sata диск а не внешний USB. Картина становится ещё более запутанной.
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
Welsper
15:18
BFB1012EH 9733 4pin
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Bernigan
15:01
Так он же работает, статьи пишет для этого сайта
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter