Телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» опубликовал рекомендации официального представителя МВД Ирины Волк по безопасному использованию Госуслуг

Официальный представитель МВД Ирина Волк обратила внимание на то, что мошенники все чаще подделывают уведомления от имени Единого портала госуслуг и приложения «Госуслуги». Пользователям приходят сообщения о якобы взломанном аккаунте или подозрительной активности, после чего их просят перезвонить или перейти по ссылке. Телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» собрал ключевые советы из заявления Волк, чтобы люди не теряли доступ к своим профилям. В телеграм-канале также можно посмотреть видеообращение Ирины Волк.

Номер отправителя — первое, что должно насторожить. Короткие сообщения приходят исключительно с цифр 0919 или от идентификатора «gosuslugi». Любые другие комбинации, включая номера с кодом оператора или восьмеркой в начале, использовать не должны. Помимо СМС, портал направляет уведомления через отечественный мессенджер MAX, но не ведет там диалогов и не запрашивает персональные данные.

Ссылки в тексте сообщения — признак однозначный. Госуслуги никогда не присылают гиперссылки для входа в личный кабинет, подтверждения учетной записи или обновления паспортных данных. Если адрес сайта не совпадает с gosuslugi.ru или письмо содержит кнопку «перейти», его написали мошенники. Проверять информацию безопаснее через приложение или вручную введя адрес портала в браузере.

Телефонные номера для обратной связи тоже строго регламентированы. Единая справочная служба работает по номерам 8 (800) 100-70-10 и 115. Все прочие контакты, которые предлагают набрать для отмены подозрительной операции, к порталу отношения не имеют.

Эмоциональное давление аферисты используют как основной рычаг. Сообщения составлены так, чтобы напугать: пользователю сообщают о взломе, несанкционированном входе или попытке оформления кредита. В тексте присутствуют формулировки о срочности и неотвратимых последствиях в случае бездействия. Спокойный, нейтральный тон настоящим уведомлениям свойственен куда больше.

Текст фальшивок зачастую содержит ошибки. Лишние пробелы, пропущенные буквы, несогласованные падежи — следствие спешки и отсутствия корпоративных стандартов у преступников.

Ключевое правило, которое Ирина Волк рекомендует усвоить твердо: коды из СМС, приходящие с официальных номеров, не сообщают никому. Даже если собеседник представляется сотрудником портала, ссылается на технические работы или убеждает, что это необходимо для защиты от взлома. Получив код, мошенник мгновенно меняет пароль и привязывает аккаунт к своему устройству.

При получении подозрительного сообщения Волк советует заблокировать отправителя и сообщить об инциденте через форму обратной связи на Госуслугах, по телефонам горячей линии или в правоохранительные органы.