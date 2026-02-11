Умная кормушка, призванная облегчить жизнь владельцам животных, может обернуться проблемой. Эксперт «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко в беседе с РИА Новости объяснил: такие устройства часто остаются без внимания с точки зрения защиты, чем пользуются хакеры.
Изображение - ChatGPT
Получив доступ к кормушке, злоумышленник видит все, что попадает в объектив камеры. Это не только видео с питомцем, но и, возможно, обстановка квартиры, режим дня, личные данные.
Но главная опасность в другом. Кормушка — часть домашней Wi-Fi-сети. Через нее хакеры могут добраться до компьютеров, смартфонов и другой техники. Или включить устройство в ботнет — армию захваченных гаджетов для DDoS-атак и майнинга.
Дащенко подчеркивает: это не фантастика. Случаи взлома камер, видеонянь и кормушек уже фиксировали.
Понять, что гаджет под контролем, сложно. Стоит насторожиться, если он сам включается, перезагружается, теряет сеть или выдает уведомления, которые вы не заказывали.