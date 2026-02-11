РИА Новости со ссылкой на эксперта Kaspersky ICS CERT Владимира Дащенко сообщает, что умные кормушки для животных становятся новой мишенью хакеров.

Умная кормушка, призванная облегчить жизнь владельцам животных, может обернуться проблемой. Эксперт «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко в беседе с РИА Новости объяснил: такие устройства часто остаются без внимания с точки зрения защиты, чем пользуются хакеры.

Получив доступ к кормушке, злоумышленник видит все, что попадает в объектив камеры. Это не только видео с питомцем, но и, возможно, обстановка квартиры, режим дня, личные данные.

Но главная опасность в другом. Кормушка — часть домашней Wi-Fi-сети. Через нее хакеры могут добраться до компьютеров, смартфонов и другой техники. Или включить устройство в ботнет — армию захваченных гаджетов для DDoS-атак и майнинга.

Дащенко подчеркивает: это не фантастика. Случаи взлома камер, видеонянь и кормушек уже фиксировали.

Понять, что гаджет под контролем, сложно. Стоит насторожиться, если он сам включается, перезагружается, теряет сеть или выдает уведомления, которые вы не заказывали.