Издание GizmoChina сообщает, что Samsung официально анонсировала дату следующего Galaxy Unpacked.

Samsung объявила дату презентации новых флагманов. Компания объявила: следующая флагманская линейка Galaxy S26 дебютирует 25 февраля на мероприятии Unpacked в Сан-Франциско. Трансляция начнётся в 21:00 по Москве — смотреть можно на официальном сайте и YouTube-кана ле.

Источник: Samsung

Традиционно ждем три модели: S26, S26 Plus и S26 Ultra. Согласно утечкам, версия Ultra получит дисплей с функцией конфиденциальности — боковые углы экрана будут затемнять изображение, чтобы его не видели посторонние. В некоторых регионах телефоны будут работать на новейшем процессоре Snapdragon. Также источники говорят о поддержке более быстрой беспроводной зарядки.

Кроме смартфонов, на мероприятии, вероятно, представят наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro. Но основной упор, по слухам, сделают на софт. Речь идет об оболочке One UI 8.5 и новых функциях Galaxy AI. Samsung явно делает ставку на персонализацию и плотную интеграцию нейросетей в повседневные сценарии.

Продажи стартуют в марте. Цены, скорее всего, останутся на уровне предшественников. Сам факт возвращения Unpacked на конец февраля, за неделю до MWC, говорит о том, что Samsung намерена задавать тон мобильному рынку в этом году.