Издание «Известия» сообщает, что правительство России намерено внести требование об обязательной предустановке российского искусственного интеллекта на смартфоны и другую электронику в готовящийся законопроект о регулировании ИИ.

Правительство РФ прорабатывает расширение списка обязательного софта на смартфонах. Как выяснили «Известия», в новом законе об искусственном интеллекте может появиться норма о предустановке отечественных нейросетей на всю ввозимую в страну электронику. Идея — дать российским ИИ-продуктам равный старт с зарубежными конкурентами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего развитие ИИ, инициативу объясняют логикой уже привычной предустановки. У страны есть собственные маркетплейсы, браузеры, антивирусы и «Госуслуги». Теперь к этому списку добавляются большие языковые модели. Детали пока прорабатывают, сам рамочный закон Минцифры должно направить в правительство к концу февраля.

Эксперты при этом предупреждают: конкуренция будет жесткой. Samsung и китайские бренды уже активно встраивают в свои аппараты продвинутый искусственный интеллект. Сейчас, по данным Mobile Research Group, такие модели занимают около 7% рынка, к концу 2026 года прогнозируют 10%. Чтобы отвоевать аудиторию, российским разработчикам придется догонять конкурентов по качеству и функционалу.

Во Fplus считают, что технических сложностей с предустановкой ИИ возникнуть не должно — производители уже справляются с обязательным российским софтом. В «Университете 2035» добавляют: у отечественного ИИ есть шанс, если он предложит пользователю уникальные сценарии — улучшенные голосовые ассистенты, офлайн-режим или глубокую интеграцию с привычными сервисами. Без работы над пользовательским опытом предустановка останется просто галочкой.

Эксперт ComNewsResearch Леонид Коник сомневается в практическом смысле инициативы. По его словам, вопрос предустановки — философский: если приложение не нравится, пользователь его удалит. В любом случае люди оставляют на телефонах только те сервисы, которые им действительно нужны.