После просмотра клипа в ленте появляется предложение купить товар. Пользователь может сразу перейти к оформлению заказа.

Социальная сеть «ВКонтакте», согласно информации РИА Новости, внедряет механизм, который стирает грань между просмотром контента и шопингом. Теперь алгоритмы ИИ будут анализировать видео в ленте, находить в них товары и автоматически прикреплять к роликам ссылки для моментальной покупки.

Новый алгоритм работает так: когда вы листаете ленту и видите клип, где демонстрируют какой-то предмет, система анализирует изображение. Она определяет товар, ищет его в каталогах подключенных маркетплейсов и поверх видео появляется специальная метка. Нажав на нее, пользователь сразу попадает на страницу этого товара у продавца.

Руководство соцсети заявляет, что технология уже доказала свою эффективность. В ходе пилотной интеграции с Ozon конверсия — то есть доля людей, которые после просмотра ролика перешли к товару, — выросла в три раза за шесть месяцев. Теперь этот инструмент станет доступен и для других торговых площадок.

В Ozon также подтверждают растущий интерес к такой модели. По данным компании, публикации с товарами во «ВКонтакте» за несколько месяцев набрали миллиарды просмотров, а количество пользователей, которые взаимодействуют с товарами Ozon в соцсети, за год увеличилось вдвое.