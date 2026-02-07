Издание Popular Mechanics сообщает о необъяснимом ритмичном сигнале Земли. Планета пульсирует каждые 26 секунд, и ученые не могут найти причину уже шесть десятилетий.

Наша планета ритмично постукивает, как метроном, и это не метафора. Как сообщает Popular Mechanics, сейсмологи вот уже шесть десятилетий фиксируют загадочный импульс, повторяющийся каждые 26 секунд. Его источник нашли, а вот природу — нет.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Впервые этот феномен, названный микросейсмом, зафиксировал в начале 1960-х геолог Джек Оливер (Jack Oliver). Техника тогда была несовершенной, но сигнал оказался настолько устойчивым, что его продолжают изучать и сегодня. Современные ученые локализовали источник: импульсы исходят из района залива Бонни, который является частью Гвинейского залива у западного побережья Африки.

На этом согласие заканчивается. Одна из ведущих гипотез объясняет пульсацию океанскими волнами. Они ударяются о край континентального шельфа именно в заливе Бонни, как палочка о барабанную мембрану, и порождают регулярный сейсмический «звон».

Однако есть и альтернативная версия. Район залива Бонни сейсмически активен, а совсем рядом находится вулкан на острове Сан-Томе. Подобные вулканические микросейсмы хорошо известны, например, в Японии. Возможно, импульс — это «дыхание» магматической системы.

Несмотря на продолжительность наблюдений, загадка остается открытой. Ученые периодически возвращаются к ней, но, как отмечает издание, у сейсмологов обычно есть более приоритетные задачи — например, изучение реальных землетрясений. Так что устойчивый 26-секундный импульс все еще ждет своего окончательного объяснения.