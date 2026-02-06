Сайт Конференция
Global_Chronicles
Forbes опубликовал результаты исследования доступности жилья в крупных городах России
Аналитики рассчитали, сколько времени потребуется жителям разных городов, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, откладывая всю зарплату.

Данные, которые приводит Forbes, показывают серьезный разрыв между доходами и стоимостью жилья в крупных городах. Аналитики сравнили, сколько времени нужно откладывать всю зарплату на покупку стандартной однокомнатной квартиры.

Фото издания cian.ru

Расчеты основаны на медианных значениях — это средняя зарплата и типичная цена объекта. В Москве эти цифры составляют 100 тысяч рублей и 15,5 миллионов рублей. Чтобы накопить на такую квартиру, потребуется 155 месячных зарплат, или почти 13 лет без учета инфляции и процентов по кредиту.

В среднем по России ситуация выглядит скромнее. При цене квартиры в 5,4 миллиона рублей и зарплате в 72 тысячи рублей срок накоплений превышает шесть лет.

Санкт-Петербург занимает второе место в этом печальном рейтинге. Там на покупку жилья за 9,8 миллиона при зарплате в 84 тысячи уйдет почти десятилетие. В Казани с её 75 тысячами зарплаты и ценой квартиры в 8,7 миллиона срок составит примерно столько же.

Самый благоприятный результат показала Уфа. Там однокомнатную квартиру за 5,4 миллиона можно накопить за пять с небольшим лет, если получать 85 тысяч рублей и не тратить ни копейки.

#москва #forbes #зарплата #вторичный рынок #жилье #доступность
Источник: forbes.ru
