Global_Chronicles
ТАСС сообщает о новой схеме телефонного мошенничества с имитацией полицейской операции
Агентство ТАСС со ссылкой на МВД сообщает, что мошенники стали применять новую схему телефонного мошенничества

В материалах МВД, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, описана свежая уловка телефонных мошенников. Ее суть — спекуляция на готовности людей помочь правоохранителям.

© Донат Сорокин/ ТАСС

Все начинается со звонка. На том конце провода голос представляется сотрудником полиции и сообщает о готовящемся задержании банды, грабящей пенсионеров. Дальше мошенники предлагают поучаствовать в этой операции.

Для этого нужно лично встретиться с «курьером» мошенников и передать ему свои собственные деньги. Якобы это нужно как доказательство для задержания, а средства сразу вернут на месте.

Естественно, никого после этого не задерживают. «Курьер» и «полицейский» бесследно исчезают вместе с деньгами. Спецоперация была, но пострадавшим становится только пожелавший оказать содействие человек.

#мошенничество #полиция #мвд #тасс #телефонные аферисты #новая схема
Источник: tass.ru
