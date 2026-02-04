PC Gamer сообщает о закрытии студии Pahdo Labs. Разработчик аниме-экшен-RPG не смог удержаться на плаву, даже получив финансирование в 17,5 миллиона долларов.

По данным PC Gamer, история студии Pahdo Labs завершилась провалом. Основатель Дэн Зу (Dan Zou) объявил о ее закрытии, хотя команда успела привлечь 17,5 миллионов долларов и выпустить в ранний доступ игру Starlight Re:Volver.

Изображение - PC Gamer

Может быть интересно

Проблемы у студии начались быстро. Всего через три месяца после релиза Starlight Re:Volver не смогла собрать устойчивую аудиторию, несмотря на удачную демоверсию в рамках Steam Next Fest. Команда уволила половину сотрудников и остановила поддержку проекта.

В попытке спасти положение Pahdo Labs бросила силы на создание нового прототипа — игры Edge of Divinity . Разработчики считали, что это их лучший шанс. Новая демка должна была наглядно показать инвесторам, что студия учла ошибки в дизайне и позиционировании. Они сделали ставку на более отточенный бой и глубокую кастомизацию. Но дополнительные инвестиции так и не пришли.

Куда же делись 17,5 миллионов? Зу пояснил, что основная часть ушла на зарплаты, создание графики и контента. Чуть больше половины этой суммы потратили на Starlight Re:Volver. Остальное — на ранние и экспериментальные проекты.

По сути, Edge of Divinity стала уже третьей попыткой студии закрепиться в нише аниме-экшен-RPG. Игры такого плана, вроде Genshin Impact, безусловно популярны. Но Pahdo Labs так и не нашла формулу, которая убедила бы игроков платить за ее версию. В итоге команда просто исчерпала все ресурсы и идеи.