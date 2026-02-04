GizmoChina сообщает о выходе защищенного смартфона 8849 TANK X со встроенным DLP-проектором

По данным GizmoChina, китайская компания 8849 представила модель TANK X, которая пытается переопределить стандарты для защищенных смартфонов. Вместо обычного упора на прочность, новинка совмещает ее с функциями портативного проектора и энергоемкого хаба, создавая устройство для узкого круга потребителей.

Ключевая особенность TANK X — встроенный DLP-проектор с разрешением 1920×1080 пикселей. Яркость в 220 люмен, автофокус и функция коррекции искажений позволяют быстро организовать показ презентации или видео где угодно. Проектор может работать до шести часов отдельно от основной системы.

Но это лишь часть концепции. Аппарат построен на чипе MediaTek Dimensity 8200, имеет 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Вместо привычного блока здесь установлена двухэлементная батарея общей емкостью 17 600 мАч. Ее хватает на многодневную работу, а зарядить полностью можно за 70 минут благодаря поддержке 120-ваттной зарядки.

Защита соответствует стандартам IP68 и IP69K — это значит устойчивость к пыли, длительному погружению в воду и струям высокого давления под нагревом. Экран диагональю 6.78 дюйма обладает частотой обновления 120 Гц и повышенной яркостью.

Камера ночного видения с ИК-подсветкой и 64-Мп сенсором позволяет вести наблюдение в полной темноте. В дополнение есть обычная основная камера на 50 Мп и 3-кратный телеобъектив. Связью заведут два сим-слота с 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и двухдиапазонный GNSS.

Смартфон также оснастили кемпинговым фонарем, аварийными RGB-сигналами, ИК-передатчиком для управления техникой и программируемой кнопкой PTT. По сути, это целый набор профессиональных инструментов в одном корпусе.

Целевая аудитория — инженеры, геологи, спасатели и участники экспедиций. Для них надежность и автономность часто важнее тонкого дизайна. Обычная цена составляет $1049.99.

* все фото издания GizmoChina