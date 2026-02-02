The Independent сообщает о находке палеонтологов в ЮАР, меняющей представления о истории динозавров в Африке

Как передает The Independent, исследование, опубликованное в Южноафриканском журнале науки (South African Journal of Science), предоставило вещественное доказательство, ломающее прежние палеонтологические модели. Обнаруженные на побережье Западно-Капской провинции (Western Cape Province, South Africa) отпечатки лап динозавров относятся к раннему меловому периоду, заполняя загадочный пробел в летописи окаменелостей региона, который длился почти 50 миллионов лет.

Изображение - The Independent

Может быть интересно

Долгое время считалось, что чудовищные извержения, произошедшие около 182 миллионов лет назад, полностью уничтожили популяции динозавров в этом регионе. После этого события находки ископаемых останков здесь практически прекратились, создав в научной картине долгий «темный период».

Ситуацию изменила случайная находка на участке скал, известных как формация Брентон. Исследователи во главе с Линдой Хелм (Linda Helm) изначально изучали гораздо более молодые геологические слои, но обнаружили два десятка следов, возраст которых определили примерно в 132 миллиона лет. Это делает их самыми молодыми из известных следов динозавров в Южной Африке. Отпечатки сохранились в окаменевших прибрежных отложениях, которые когда-то были илистыми каналами и песчаными отмелями. Судя по ним, динозавры не просто выжили после катаклизма, но и продолжали активно перемещаться по этой местности.

Ученые пока не могут с уверенностью сказать, каким именно видам принадлежат следы. Различить отпечатки тероподов (хищников) и орнитоподов (травоядных) в таких условиях сложно. Однако сам факт их наличия в породах раннего мела указывает на то, что популяция динозавров в бассейне Кару либо сохранилась после извержений, либо позже вернулась в этот регион. Это открытие «решает» давнюю загадку, доказывая, что история динозавров в Южной Африке не оборвалась 182 миллиона лет назад. Оно также показывает, что дальнейшие поиски в формациях Брентон и Робберг могут принести новые свидетельства, окончательно переписав главу о выживании динозавров в эпоху глобальных вулканических потрясений.