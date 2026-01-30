Сайт Конференция
Global_Chronicles
Samsung анонсировала SSD PM9E1 на 4 ТБ для ИИ-систем в компактном форм-факторе M.2 2242
TweakTown сообщает о новом твердотельном накопителе Samsung PM9E1, ссылаясь на публикацию на официальном сайте компании. Новинка позиционируется как первое в мире устройство хранения данных с интерфейсом PCIe Gen5, которое вмещает 4 ТБ памяти в ультракомпактный корпус формата M.2 22x42 мм.

Согласно материалу TweakTown, основанному на анонсе в разделе semiconductor.samsung.com, компания Samsung Electronics представила специализированный накопитель для систем искусственного интеллекта. Ключевая особенность устройства PM9E1 — совмещение высокой скорости стандарта Gen5, рекордной для такого форм-фактора емкости в 4 ТБ и минимальных размеров, что определяет его основное применение.

Производитель разрабатывал этот SSD как компонент для компактных высокопроизводительных систем, таких как настольный суперкомпьютер NVIDIA DGX Spark. В компании считают, что мощные ИИ-ускорители вроде GB10 раскрывают потенциал только в паре с соответствующим хранилищем, способным обеспечивать высокоскоростной доступ к огромным массивам данных для обучения моделей.

По заявлению Samsung, PM9E1 демонстрирует вдвое более высокую производительность и на 45% лучшую энергоэффективность по сравнению с решениями предыдущего поколения. Конкретные цифры включают скорость последовательного чтения до 14 500 МБ/с и записи до 12 600 МБ/с. Для интенсивных рабочих нагрузок ИИ, где важны оба типа операций — и последовательная передача больших данных, и миллионы мелких случайных запросов, — такая скорость критична.

Чтобы этого достичь, Samsung использовала двухстороннюю компоновку с чипами V-NAND 8-го поколения и собственный 5-нанометровый контроллер с кодовым названием «Presto». Его прошивку специально оптимизировали под ПО NVIDIA, включая DGX Spark OS и CUDA. При этом даже в маленьком корпусе нашлось место для выделенной DRAM-памяти, которая стабилизирует производительность.

Отдельное внимание инженеры уделили безопасности. Контроллер накопителя поддерживает стандарт SPDM 1.2, что позволяет проверять подлинность устройства и шифровать данные на уровне внутренних коммуникаций между компонентами системы. Это снижает нагрузку на центральные вычислительные ресурсы ИИ, которые не должны тратить мощность на проверку безопасности каждой операции.

Уже известно, что PM9E1 прошел сертификацию и будет использоваться в серийных поставках NVIDIA DGX Spark. Его компактность и энергоэффективность позволяют проектировать мощные ИИ-системы в настольном формате, не сталкиваясь с критическими проблемами охлаждения и нехваткой места внутри корпуса.

* все изображения semiconductor.samsung.com

#nvidia #samsung #искусственный интеллект #ssd #ии #твердотельный накопитель #pcie gen5 #tweaktown #dgx spark #pm9e1 #gen 5 #samsung semiconductor #gb10 #m.2 22x42
Источник: tweaktown.com
+
Написать комментарий (0)
