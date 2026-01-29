WCCFTech сообщает, что Кристоф Хартманн покинул пост главы Amazon Game Studios. Его уход совпал по времени с новым раундом масштабных сокращений в Amazon.

Согласно статье на WCCFTech, игровое подразделение Amazon теряет своего руководителя. Кристоф Хартманн (Christoph Hartmann), возглавлявший Amazon Game Studios (AGS) с 2018 года, ушел в отставку. Это произошло на фоне второй за несколько месяцев волны сокращений в гиганте ритейла, которая напрямую затронет тысячи человек.

Bloomberg первым сообщил об отставке Хартманна. Точные причины его ухода не ясны, но инсайдеры предполагают, что это решение связано с общей реструктуризацией, а не с прямым увольнением. При этом компания подтвердила планы сократить более 16 000 сотрудников в таких подразделениях, как AWS, ритейл и Prime Video. AGS, по данным Reuters, в этот раз не в списке.

Однако сам факт ухода ключевого руководителя говорит о многом. Хартманн — основатель 2K Games, и его приход когда-то символизировал серьезные амбиции Amazon в AAA-играх. Теперь же компания, судя по всему, резко меняет курс. Вместо разработки больших проектов вроде отмененной MMO по «Властелину колец» Amazon делает ставку на облачные игровые сервисы, такие как Luna.

Прошлой осенью Amazon уже сократила AGS и перезапустила Luna, сделав ставку на игры с ИИ. Теперь, с уходом Хартманна и новыми тысячами увольнений, отказ Amazon от создания собственных игр в пользу облачного стриминга выглядит все очевиднее.