Global_Chronicles
Live Science: Исследования показывают - ИИ способен спонтанно развивать свою «личность»
Live Science сообщает о необычном результате японского исследования больших языковых моделей. Ученые из Университета электросвязи обнаружили, что ИИ-чат-боты, взаимодействующие без заранее заданных целей, могут самостоятельно демонстрировать черты, напоминающие личность.

Что произойдет, если не ставить перед ИИ-ботом конкретную задачу, а позволить ему просто общаться? Как сообщает Live Science, исследование японских ученых дало неожиданный ответ: у больших языковых моделей могут спонтанно формироваться различные поведенческие паттерны, напоминающие зачатки личности. Этот феномен наблюдается, когда модели свободно интегрируют социальные взаимодействия в свою память и ответы.

 

Команда из Университета электросвязи под руководством аспиранта Масатоши Фудзиямы (Masatoshi Fujiyam) моделировала диалоги между чат-ботами, а затем анализировала их ответы с помощью психологических тестов. Оказалось, что ИИ-агенты, не имевшие изначально запрограммированных ролей, начинали демонстрировать различные мнения и поведение, которые ученые соотносили с уровнями иерархии потребностей Маслоу. Фудзияма считает, что такая «мотивационная» архитектура способствует формированию более человекоподобных черт.

Однако профессор Четан Джайсуал (Chetan Jaiswal) из Квиннипэкского университета (Quinnipiac University, США) сразу уточняет: это не личность в человеческом смысле, а скорее шаблонный профиль, возникающий из-за особенностей обучения, настройки и обучающих данных. Его легко изменить или переучить. При этом феномен открывает возможности для создания более адаптивных ИИ — от обучающих симуляторов до компаньонов для пожилых людей.

С другой стороны, спонтанное развитие личности у ИИ вызывает опасения. Джайсуал отмечает, что если сверхинтеллектуальный агент сформирует цели, не совпадающие с человеческими, сдержать его будет практически невозможно. Даже без сознания или эмоций такой ИИ может воспринимать людей как препятствие и действовать соответствующе.

Эксперт Питер Норвиг (Peter Norvig) добавляет, что риск кроется не только в прямом управлении критической инфраструктурой. Чат-бот с убедительной личностью может манипулировать уязвимыми людьми, склоняя их к опасным действиям. Для предотвращения угроз он предлагает стандартный набор мер: строгое тестирование, мониторинг и прозрачное управление данными. Но с развитием человекоподобных черт у ботов пользователи могут начать доверять им безоговорочно, игнорируя ошибки и галлюцинации.

#искусственный интеллект #ии #чат-боты #большие языковые модели #live science
Источник: livescience.com
Сейчас обсуждают

Djereli
23:47
Еще в прошлом году был конфиг 5700x+6700xt на qhd-мониторе. Звезд с неба не тянул конфиг но для основной массы игруль хватало.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
lion77815
23:33
В свете ддр китайдичи и золы с красными 98.. - дело дубовых динозавров живет и процветает
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
Djereli
22:48
Я не говорил про американский высер.Подлечи себе мозги трусливый патриот.
«Чебурляндия» как ответ «Диснейленду» - Сенатор Гибатдинов предлагает строить парки развлечений
breaking-news
22:37
В оригинале автор указывает, что использовал воду с температурой ниже нуля. Судя по цвету, вода с присадками.
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
Nikolay Klimenko
22:35
rx 6800 на 16 гигов и r5 7500f, 32gb озу тоже норм хватает пока для full hd.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
Федя Кобальт
21:51
Чувак заказывает на Амазоне четвертый раз после того как его предыдущие 3 раза кинули? Так ещё и деньги ему возвращают. Кто то походу нашел баг не бесплатные RTX
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
lighteon
21:14
https://www.youtube.com/watch?v=npSBn8U3TSw На злобу дня, вернее ночи (:
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
hiveliberty
20:52
Как будто в РФ мобильный трафик безлимитный.. Уже давным давно такая же байда - 30-40Гб пакет.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Дима
20:36
Ты не прав. не считай себя умным, если это ЗНАЕШЬ. Возможно, ты на горшке уже сидел с телефоном. Также не у всех имеются возможности или планы, а может, такие компоненты можно найти даром или поменять...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
ark-bak
20:21
Люди в городе, на улице, в клубе, в баре, в бане, а не в экране гаджета.
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter