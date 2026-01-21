Портал WCCFTech сообщает, что OpenAI официально работает над первым потребительским устройством с искусственным интеллектом.

Информационный портал WCCFTech собрал воедино слухи и официальные заявления о первом потребительском устройстве OpenAI.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе директор по глобальным вопросам OpenAI Крис Лехейн (Chris Lehane) заявил, что создание первого потребительского устройства с ИИ — один из главных приоритетов компании в 2026 году. Запуск запланирован на вторую половину года.

Тайваньское издание Economic Daily приводит более конкретные данные. По его информации, релиз устройства может состояться в сентябре 2026 года. Этот же источник сообщает о планах OpenAI продать от 40 до 50 миллионов единиц в первый год. Производство, согласно этим данным, вероятно, организуют на заводах Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.) во Вьетнаме.

О каком именно устройстве речь? Лехейн деталей не раскрыл, но многочисленные предыдущие утечки указывают на наушники с поддержкой ИИ под кодовым названием «Sweetpea». Они, как сообщается, будут активно использовать облачную обработку данных с помощью ИИ, а для чего получит 2-нанометровый чип Samsung Exynos.

Но это, кажется, только начало. Параллельно OpenAI, судя по всему, готовит и второй девайс — в форме ручки или небольшого медиаплеера, похожего на старый iPod Shuffle. Устройство с кодовым именем «Gumdrop» будет без экрана, но получит камеру и микрофон. Оно сможет распознавать рукописный текст и мгновенно загружать его в ChatGPT, а также взаимодействовать с другими такими же гаджетами. Его анонс ожидается в 2026 или 2027 году.