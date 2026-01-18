Как сообщает GizmoChina, предстоящий смартфон Redmi Turbo 5 Max показал рекордный результат в синтетическом тесте производительности. Устройство набрало 3 298 445 баллов в AnTuTu.

В сети появились результаты тестирования смартфона Redmi Turbo 5 Max, который пока не анонсирован. Данные указывают на то, что новинка сможет составить конкуренцию будущим флагманам других брендов.

Согласно данным, опубликованным GizmoChina, тестовый образец Redmi Turbo 5 Max набрал в AnTuTu 3 298 445 баллов. Этот результат указывает на то, что устройство будет напрямую конкурировать с будущими флагманами на Snapdragon 8 Gen 5, такими как OnePlus Ace 6T и iQOO Z11 Turbo.

Основной вклад в высокий балл внесла новейшая однокристальная система MediaTek Dimensity 9500s (модель MT6991Z/ECZB). Ее конфигурация включает одно мощное ядро Cortex-X925 с частотой 3.73 ГГц, три ядра Cortex-X4 (3.30 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720 (2 ГГц). Графику обрабатывает ускоритель Immortalis-G925.

Детализация результатов такова: процессорный тест (CPU) принес 952 789 баллов, графический (GPU) — 1 130 421 балл, тест памяти — 502 375 баллов, а проверка интерфейса (UX) — 712 860 баллов.

Ранее этот же смартфон появлялся в базе Geekbench с 16 ГБ ОЗУ. Там он показал 2656 баллов в одноядерном и 8377 баллов в многоядерном тестах.

По слухам, Redmi Turbo 5 Max получит 1.5K OLED LTPS-экран, аккумулятор емкостью около 9000 мАч и поддержку зарядки мощностью 100 Вт. Ориентировочная цена составит около 2500 юаней (примерно $360).