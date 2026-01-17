Согласно исследованию, проведенному для Tom's Hardware, средняя цена на популярные модели жестких дисков выросла на 46% с сентября 2025 года

Стивен Уорвик (Stephen Warwick), редактор новостей Tom's Hardware с почти десятилетним опытом работы в индустрии и освещающий технологические новости отмечает, что компьютерные комплектующие продолжают дорожать. Вслед за SSD-накопителями резко подорожали и классические жесткие диски, причем рост цен измеряется десятками процентов за считанные месяцы.

Немецкое издание ComputerBase проанализировало динамику цен на 12 самых популярных моделей HDD. С сентября 2025 года их средняя стоимость увеличилась на 46%. В Tom's Hardware проверили эти данные на американском рынке и подтвердили: тенденция одинакова по обе стороны Атлантики, а в США ситуация может быть даже хуже. Цены взлетели на все ключевые линейки: Seagate IronWolf, Toshiba Cloud Scale, Western Digital WD Red и Seagate BarraCuda. Рост варьируется от 23% до 66%.

Например, HDD Seagate IronWolf на 4 ТБ, который в начале 2023 года стоил 70 долларов, сейчас продаётся за 99. Модель на 8 ТБ подорожала с 130 до 199 долларов. Но главный удар пришёлся по культовой модели для энтузиастов — Seagate BarraCuda на 24 ТБ. Во время распродаж её можно было купить за 239 долларов, а сейчас на Amazon она стоит 499 долларов, да ещё и продаётся через сторонних поставщиков.

Уорвик видит причину в буме искусственного интеллекта. Индустрия ИИ забирает производственные мощности для выпуска высокоемких корпоративных накопителей, которые нужны для обучения моделей в дата-центрах. Вместе с оперативной памятью, SSD и видеокартами они формируют печальный для сборщиков ПК тренд: почти все ключевые комплектующие дорожают из-за спроса со стороны технологических гигантов.