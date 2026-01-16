Сайт Конференция
Global_Chronicles
Xiaomi представила в Европе умные аудиоочки с ультразвуковыми динамиками
Китайская компания Xiaomi начала продажи в Европе умных аудиоочков Mijia Smart Audio Glasses.

Xiaomi продолжает экспериментировать с носимой электроникой. На этот раз компания выпустила в Европе не обычные наушники, а умные очки, которые сами проигрывают музыку. 

Как сообщает портал GizmoChina, новинка называется Mijia Smart Audio Glasses. В дужки очков встроили ультразвуковые динамики и четыре микрофона. Принцип их работы отличается от классических наушников. Динамики не вставляются в ушную раковину, а направляют звуковые волны через воздух прямо к уху. Это технология открытого звука — пользователь может слушать музыку или вести разговор и при этом четко слышать, что происходит вокруг, например, сигнал автомобиля.

В очках есть три встроенных режима работы. Один подавляет шум ветра, другой отвечает за конфиденциальность, чтобы звук меньше просачивался наружу. Управляют устройством через сенсорную панель на дужке или через фирменное приложение.

Xiaomi предлагает три дизайна оправы: «Титан», «Авиатор» и «Броулайн». Самый легкий вариант весит около 28 граммов. Некоторые модели имеют линзы с защитой от ультрафиолета.

Автономности, по заявлению производителя, хватает на 13 часов музыки. Зарядка в течение 10 минут дает еще 4 часа работы. Подключение идет по Bluetooth 5.2, корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP54.

Стоимость новинки начинается от €179 (эквивалентно ₽16 206 согласно курсу ЦБ РФ на 16.01.26) за классические модели. Самая дорогая оправа «Титан» обойдется в €199 (эквивалентно ₽18 017 согласно курсу ЦБ РФ на 16.01.26).

#xiaomi #умные очки #mijia #gizmochina #аудиоочки
Источник: gizmochina.com
