NVIDIA будет выпускать больше тех видеокарт, которые приносят больше денег с каждого чипа памяти, а не тех, на которые есть самый высокий спрос.

Портал WCCFTech, ссылаясь на интервью гендиректора Gigabyte Эдди Лина (Eddy Lin), сообщает о новой логике NVIDIA на фоне проблем с поставками памяти. Глобальный дефицит DRAM заставляет компанию считать деньги буквально за каждый гигабайт.

Эдди Лин в разговоре с Tom's Hardware раскрыл принцип «прибыли на гигабайт». NVIDIA анализирует, сколько дохода приносит каждая модель в зависимости от объёма установленной на ней памяти. Задача — наращивать выпуск карт с самым высоким показателем и сокращать производство тех, что приносят меньше денег с каждого чипа памяти.

Анализ издания Tom's Hardware показывает, кто окажется в фаворе. Это, во-первых, недорогие модели с 8 ГБ памяти, такие как ожидаемые GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5050. Их низкая себестоимость памяти при достаточно высокой розничной цене дает хорошую маржу. Во-вторых, это топовые карты вроде RTX 5090 — их высокая конечная стоимость перекрывает расходы на дорогую память большого объёма.

Получается, что видеокарты с промежуточными конфигурациями (например, на 12 или 16 ГБ) могут стать дефицитными. Ранее ходившие слухи о сокращении производства RTX 5070 Ti с 16 ГБ теперь укладываются в эту стратегию.

Для поддержания присутствия на рынке NVIDIA может пойти и на другие меры. Один из вариантов — возобновить выпуск старых, но хорошо известных моделей, таких как RTX 3060. Другой путь — использовать для бюджетных карт остатки устаревшей памяти GDDR5, на которую нет ажиотажного спроса со стороны производителей серверов для ИИ.

Потребительский сегмент графических ускорителей явно проигрывает в приоритете корпоративному направлению, связанному с искусственным интеллектом. В итоге покупателям видеокарт, возможно, придется выбирать не совсем из того ассортимента, на который они рассчитывали. Основное место на полках магазинов займут модели, которые выгоднее всего для NVIDIA в условиях кризиса с памятью.