Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Депутат Нилов разрабатывает закон о минимальной оплате рабочего часа
Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о планах ввести в России минимальную стоимость рабочего часа.

Российские власти рассматривают возможность установить минимальную почасовую оплату труда. С такой инициативой выступил глава профильного думского комитета.

В эфире радио «Комсомольская правда» депутат Ярослав Нилов рассказал о подготовке нового законопроекта. Его цель — определить законодательно, сколько должен стоить минимальный час работы. Сейчас в стране действует только общий месячный МРОТ. Чтобы вычислить условную почасовую ставку, его делят на количество рабочих часов. По мнению Нилова, такой подход несправедлив, особенно для тех, кто работает неполный день.

Конкретную цифру будущего минимального размера оплаты часа (МРОЧ) парламентарий не называет. Он лишь уточнил, что она будет выше, чем при нынешнем условном расчёте. Если грубо прикинуть, то сегодня час работы от МРОТ стоит около 118 рублей. Новый показатель должен увеличить эту сумму.

Однако экономические эксперты скептически оценивают замысел. Александр Сафонов, проректор Финансового университета, считает, что отдельный МРОЧ не нужен. Существующий месячный минимум и так привязан к почасовой ставке через отраслевые соглашения. Его основная задача — гарантировать работнику на полной ставке доход выше прожиточного минимума. Введение ещё одного показателя, по мнению Сафонова, только запутает систему.

Критике подверглась и идея Нилова делать ставку зависимой от квалификации. Эксперт назвал такой подход дискриминационным, поскольку он создаст разные условия для разных предприятий.

В качестве более актуальной меры Сафонов предложил перенять зарубежный опыт и усилить контроль над статусом самозанятых. По его словам, многие компании злоупотребляют этой формой, чтобы снизить издержки на налоги и зарплаты. Решением могла бы стать полная цифровизация платежей и введение для самозанятых обязательного страхования.

#госдума #законопроект #мрот #оплата труда #рабочий час #ярослав нилов
Источник: kp.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
7
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Пентагон интегрирует чат-бот с ИИ Grok в военные системы
1
Стартап GRU Space планирует открыть первый отель на Луне к 2032 году
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
1
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Западное издание Military Watch высоко оценило эффективность российского истребителя Су-35
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
На стройке АЭС в Англии обнаружили старинное захоронение принца вместе со своей лошадью
+
В Китае набирает популярность приложение для информирования контактов в смартфоне о самочувствии
+
Самая дешевая GeForce RTX 5090 в Германии теперь стоит от 3000 евро
1
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
5
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
28
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
12
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
+
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
5

Сейчас обсуждают

Алексей Чуков-Пуков
20:09
Свои не буду я же не озабот А твои - да
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
20:09
Каблук, ты адресом ошибся, все вопросы к Алёшке -полотеру
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
20:09
Порванная Машка в комментах скулит )))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков-Пуков
20:09
Вижу епало надетое на мамкино дилдо Пукова Чукова Алёши Лицо его,да,спасибо,все верно
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
20:08
Маня -полотерка,я надеюсь ты не будешь выкладывать свои интимные фото ? пукпукпукпукпукпукпукпук
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
20:08
Маша, шо ты порвалась сегодня в комментах?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков-Пуков
20:08
Нит
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков-Пуков
20:07
Это гомосек Алексей Чуков Как тебя на сайте хэй знакомств регать? Alex Pukov?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
20:07
так твои имя и фамилия и фото
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
20:06
Да ты что?А это тогда кто? ктоктоктоктоктоктоктоктоктокто
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter