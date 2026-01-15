Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о планах ввести в России минимальную стоимость рабочего часа.

Российские власти рассматривают возможность установить минимальную почасовую оплату труда. С такой инициативой выступил глава профильного думского комитета.

В эфире радио «Комсомольская правда» депутат Ярослав Нилов рассказал о подготовке нового законопроекта. Его цель — определить законодательно, сколько должен стоить минимальный час работы. Сейчас в стране действует только общий месячный МРОТ. Чтобы вычислить условную почасовую ставку, его делят на количество рабочих часов. По мнению Нилова, такой подход несправедлив, особенно для тех, кто работает неполный день.

Конкретную цифру будущего минимального размера оплаты часа (МРОЧ) парламентарий не называет. Он лишь уточнил, что она будет выше, чем при нынешнем условном расчёте. Если грубо прикинуть, то сегодня час работы от МРОТ стоит около 118 рублей. Новый показатель должен увеличить эту сумму.

Однако экономические эксперты скептически оценивают замысел. Александр Сафонов, проректор Финансового университета, считает, что отдельный МРОЧ не нужен. Существующий месячный минимум и так привязан к почасовой ставке через отраслевые соглашения. Его основная задача — гарантировать работнику на полной ставке доход выше прожиточного минимума. Введение ещё одного показателя, по мнению Сафонова, только запутает систему.

Критике подверглась и идея Нилова делать ставку зависимой от квалификации. Эксперт назвал такой подход дискриминационным, поскольку он создаст разные условия для разных предприятий.

В качестве более актуальной меры Сафонов предложил перенять зарубежный опыт и усилить контроль над статусом самозанятых. По его словам, многие компании злоупотребляют этой формой, чтобы снизить издержки на налоги и зарплаты. Решением могла бы стать полная цифровизация платежей и введение для самозанятых обязательного страхования.