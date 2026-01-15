Новое поколение стартапов в сфере искусственного интеллекта показывает невероятные темпы роста. По данным издания The Information, их совокупная годовая выручка удвоилась, достигнув $30 млрд

Рынок стартапов переживает сдвиг, который задают компании в сфере искусственного интеллекта. Они не просто растут — они делают это с большой скоростью. Цифра в $30 млрд совокупной годовой выручки — это результат всего семи месяцев работы. По данным The Information, именно столько времени потребовалось новой волне ИИ-компаний, чтобы удвоить свои финансовые показатели. Этот взрывной рост отражает фундаментальное изменение правил игры.

Стартапы на базе ИИ сегодня масштабируются в несколько раз быстрее классических IT-компаний. Если обычной SaaS-фирме, чтобы выйти на $30 млн годового дохода, требовалось в среднем пять лет, то современной AI-компании хватает на это менее двух. В итоге путь к статусу «единорога» (оценке в $1 млрд) сократился с семи лет, в среднем до четырех с половиной. А есть и абсолютные рекордсмены: шведский стартап Lovable, занимающийся vibe-кодингом, стал «единорогом» уже через восемь месяцев после запуска.

За этим ускорением стоит новое поколение основателей. Согласно исследованию венчурной компании Antler, средний возраст создателей AI-единорогов за последние пять лет упал с 40 до 29 лет. Этот тренд уже породил самых молодых миллиардеров-самоучек в истории технологий. Трое 22-летних основателей стартапа Mercor — Брендан Фуди (Brendan Foody), Адарш Хирематх (Adarsh Hiremath) и Сурья Мидха (Surya Midha) — получили этот статус в прошлом октябре, когда их компанию по AI-рекрутингу оценили в $10 млрд. Их путь от $100 млн до $500 млн годовой выручки занял всего полгода.