По информации портала GizmoChina, компания Anker заявляет о выпуске первой в мире интеллектуальной гибридной системы резервного питания для всего дома — SOLIX E10.

Издание GizmoChina сообщает о выходе продукта, который компания Anker позиционирует как первый в своем роде. Проблема отключений электричества для частного дома может получить комплексное решение. Компания Anker, известная зарядными устройствами, выходит на рынок домашней энергетики с системой, которая объединяет несколько источников тока в одну сеть.

Речь идет о системе SOLIX E10 — интеллектуальной гибридной установке. Она совмещает аккумуляторные модули, возможность подключения солнечных панелей и фирменный генератор Anker. Главная задача — обеспечить дом бесперебойным питанием, когда пропадает напряжение. При этом компания подчеркивает, что это первое в мире решение такого типа, где все компоненты объединены в единую интеллектуальную систему.

Ключевое отличие — подход к мощности. Одна установка E10 обеспечивает ток до 200 ампер, что теоретически позволяет запитать сразу все контуры в доме, а не выбирать несколько приоритетных линий вручную, как это часто бывает у конкурентов. Система справляется с высокой пусковой нагрузкой от приборов вроде кондиционеров или насосов. Для кратковременных пиков есть «турбо-режим», который повышает мощность на ограниченное время.

Гибкость — второй принцип системы. Пользователь может выбрать способ установки: Power Dock для полной автоматизации с переходом на резерв за 20 миллисекунд или более бюджетный Smart Inlet Box, где переключение происходит вручную. Система масштабируется. Каждый аккумуляторный блок дает 6 кВт·ч емкости, и их можно комбинировать до трех комплектов, доводя общий запас энергии до 90 кВт·ч. Этого, по расчетам Anker, хватит на поддержку дома до двух недель. Подключение солнечных панелей — своих или сторонних — может этот срок еще увеличить.

Интересно реализована работа с генератором. Вместо стандартной схемы, E10 заряжает батареи от генератора постоянным током. По заявлению компании, это повышает эффективность в пять раз: генератор работает меньше, топлива тратится не так много.