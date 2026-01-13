Одна техническая ошибка в законопроекте привела к неожиданным последствиям. В Эстонии из-за опечатки фактически отменили налог для операторов онлайн-казино.

Бюджет Эстонии недосчитается денег из-за одной маленькой ошибки. Причиной стала опечатка в уже одобренном законопроекте о налоге на азартные игры.

Под конец минувшего года эстонский парламент принял поправки. Планировали поэтапно снизить ставку налога для онлайн-казино с 6% до 4%. Но из-за ошибки в формулировке закон фактически отменил этот сбор целиком. Член финансовой комиссии Айвар Кокк подтвердил, что в текущем году дистанционные азартные игры налогом не облагаются.

Исправить оплошность можно только путем внесения новых поправок. На эту бюрократическую процедуру, по словам Кокка, необходимо около месяца. До тех пор онлайн-казино будут работать в неожиданно льготных для себя условиях.