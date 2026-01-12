Сайт Конференция
Global_Chronicles
13 января в The Sims 4 выйдет бесплатное обновление с коллекцией от Coach
13 января в The Sims 4 выйдет бесплатное обновление, созданное совместно с нью-йоркским модным домом Coach. В игре появятся девять предметов одежды, две культовые сумки бренда и специальный сундук.

Нью-йоркский бренд Coach снова решил засветиться в играх, и на этот раз — в The Sims 4. Разработчики добавляют в базовую версию симулятора пакет вещей, который рекламщики Coach могли бы без стеснения повесить и в витрину настоящего магазина. Только вместо манекенов здесь живут симы. 

Обновление выйдет 13 января и привязано к совместной коллекции The Sims 4 и Coach. В гардероб редактора персонажа попадают девять предметов одежды с фирменными принтами бренда, а всего у них 65 вариантов оттенков и узоров. Это рубашки, топы и юбки, рассчитанные на тех, кто любит наряжать персонажей не хуже, чем людей в реальной жизни.

Coach известен прежде всего сумками, так что без них тут не обошлось. В игру завозят две популярные модели с реальными названиями, которые поклонники марки узнают сразу. Их можно повесить на персонажа как аксессуар, а можно поставить дома как предмет интерьера — по сути, та же витрина, только в виртуальной гостиной.

Отдельная деталь коллаборации — объект Coach Trunk. Это сундук, с которым геймер может взаимодействовать в режиме игры. После клика он открывает набор уже собранных нарядов, а эти наряды, в свою очередь, запускают у сима определенные мудлеты: меняют его эмоции и состояние. Разработчики и бренд пока не раскрывают, какие именно эффекты заложены в эти образы, предлагая игрокам разобраться после выхода обновления.

Для Coach это не разовая акция. Летом 2024 года бренд уже попробовал себя в Roblox и Zepeto, где появились предметы одежды и аксессуары для аватаров, а также соревновательные подиумные режимы. Тогда маркетинговая команда говорила о желании «встретить поколение Z там, где оно проводит время» — то есть в онлайне и играх. Теперь эта же логика продолжается в The Sims 4, где стиль и самовыражение и так давно стали частью механики.

Компанию вписали в фирменную кампанию Coach под названием The Courage to Be Real. Вице президент по маркетингу в североамериканском подразделении бренда объяснила, что в The Sims 4 уже есть сообщество, которое строит вокруг себя стиль, истории и идентичность, так что платформа подходит под идею кампании сама по себе. Игрокам предлагают бесплатные вещи, а бренду дают доступ к огромной аудитории, которая много времени проводит в игре.

Интеграция реальных брендов в The Sims — не новый ход. До этого в серию заходили H&M, Moschino, MAC и другие известные производители: часть выпускала отдельные наборы, часть появлялась в меню создания персонажа или в составе крупных дополнений. У The Sims за долгие годы накопились десятки таких совместных проектов и больше семидесяти партнерств со знаменитостями. На этом фоне Coach выглядит скорее очередной коллаборацией для The Sims, а не чем‑то необычным.

Главное отличие новинки — она полностью бесплатна. Moschino получал отдельный платный набор, интеграция с Depop была частью дополнения High School Years, а другие бренды чаще приходили в игру в составе оплачиваемых паков. В этот раз все объекты Coach добавляют в базовую игру через бесплатное обновление, и игрокам не нужно ничего докупать, чтобы увидеть их в своем редакторе персонажей.

Однако у такого формата есть своя цена. Платные наборы можно было просто не покупать, если бренд не интересовал, а от бесплатного обновления со встроенным логотипом отказаться не получится. Вещи Coach становятся частью общего каталога — и, по сути, превращают базовый интерфейс в площадку для рекламы. Автор материала на TheGamer прямо отмечает: если продукт раздают бесплатно, значит, в рекламе участвуют сами игроки.

#видеоигры #the sims 4 #мода #coach #коллаборации #цифровая мода
Источник: thegamer.com
