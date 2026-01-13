Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Спрос NVIDIA на SSD для ИИ создаст дефицит на рынке накопителей и вызовет неизбежный рост цен на них
Согласно анализу Citi, планы NVIDIA по выпуску систем ИИ нового поколения Vera Rubin сформируют аномально высокий спрос на флеш-память

Рынок комплектующих ждет новый кризис, на этот раз — кризис накопителей. Причиной станут не абстрактные тенденции, а конкретные планы NVIDIA по выпуску серверов искусственного интеллекта, которые потребуют колоссальных объемов памяти.

Проблема возникает из-за новой архитектуры хранения данных для ИИ. Современные системы используют для кэширования контекста (KV-кэш) дорогую и ёмкостно ограниченную память HBM. На CES 2026 NVIDIA представила решение Inference Memory Context Storage (ICMS), которое переносит эти данные на SSD-накопители, подключённые через DPU Bluefield-4. Это решает проблему нехватки быстрой памяти, но создает другую — запредельный спрос на NAND-память.

Аналитики Citi дали количественную оценку. Один сервер NVIDIA Vera Rubin в топовой конфигурации NVL72 потребует примерно 1152 ТБ (1,15 петабайта) памяти NAND. Если компания выполнит прогноз и выпустит 100 000 таких систем к 2027 году, совокупный спрос со стороны всех этих серверов NVIDIA достигнет 115,2 экзабайта (115,2 млн ТБ).

Эта цифра не абстрактна. Она составляет 9,3% от общего прогнозируемого мирового спроса на флеш-память NAND в обозримом будущем. При этом отрасль уже работает на пределе из-за бума строительства дата-центров и высокого спроса на системы для инференса ИИ. Добавление нового крупного покупателя в лице NVIDIA, который планирует забрать почти десятую часть рынка, вызовет острый дефицит флеш-памяти NAND на мировом рынке.

Последствия предсказуемы. Производители чипов памяти и готовых накопителей столкнутся с ситуацией, аналогичной нынешнему дефициту DRAM. Нехватка сырья (кремниевых пластин для NAND) и производственных мощностей приведет к резкому росту цен. В итоге простые потребители, предприятия и мелкие дата-центры ощутят трудности с покупкой SSD-накопителей, а их стоимость может значительно вырасти.

#nvidia #искусственный интеллект #ssd #ии #дефицит #nand #wccftech #vera rubin
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
2
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
2
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
41
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
+
При строительстве элитного поселка на побережье США рабочие раскопали древнее индейское поселение
2
В Micron заявляют, что кризис на рынке памяти завершится не ранее 2028 года
+
Мировой океан в очередной раз обновил исторический максимум теплосодержания
+
The Telegraph: Великобритания и Европа обсуждают миссию НАТО в Гренландии
3
Meizu показала ИИ-гаджет 22 Next «AI Cube» с эмоциональной памятью и взаимодействием с ИИ-агентами
1

Популярные статьи

«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
7
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
13
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
18
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
10
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
2

Сейчас обсуждают

WORLDtomsk
06:30
Мадуро не даст соврать))
Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
Nacvark
06:21
там претензия не к нефти, а к инфраструктуре и инвестициям. представь, что росатом аэс в турции достроит, а турецкие власти через 10-15 лет национализируют компанию, когда российские специалисты перед...
Действительно ли Венесуэла украла нефть у США в 2000-х годах
Iezon Din'alt
06:16
это скорее на западе, но в своем глазу бревно никто не видит, а в чужом вай вай вай. Контроль корпаративных смартфонов на уровне действий, наушники с отслеживанием, ии камеры, контроль трафика на рабо...
Известия: стоимость бюджетных ноутбуков в России в 2026 году вырастет
Iezon Din'alt
06:14
"Значительно выросли продажи ноутбуков на маркетплейсах, в первую очередь игровых и корпоративных. Здесь рост стоимости памяти скажется не так сильно, как в бюджетных ноутбуках." Автор ты дурак или И...
Известия: стоимость бюджетных ноутбуков в России в 2026 году вырастет
Anton Demenchuk
06:13
Технологический сбор, вот уроды. Да что там мелочиться, давайте уже всем намордники наденем с датчиком-расходомером воздуха, на голову датчик потребленной энергии солнца, за дождь и снег налоги сделае...
Известия: стоимость бюджетных ноутбуков в России в 2026 году вырастет
si-cat
06:11
Давно известно: нетоварищ Пердюков и Ко, во время массовой "оптимизации" военных училищ🤣
Россия восстановит высшее танковое училище в Челябинске
Iezon Din'alt
06:08
с учетом получения гражданства в россии уже 160+ млн, а то и больше, плевать где они родились и выросли, по факту это граждане рф.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Waramagedon
04:30
Рано или поздно прихлопнут этот сговор производителей памяти. Производители компов по миру пойдут если не будет адекватных цен. На фоне технически сложных материнских плат и процессоров с видеокартами...
16 ГБ памяти DDR5 5600 стоят в Южной Корее около $300
Anton Demenchuk
03:10
Была у меня мечта, купить компьютер который не будет устаревать))))))) вот и пришло это время
Клиенты TSMC готовы платить двойную цену за ускоренное производство чипов и гарантировать поставку
Anton Demenchuk
03:09
я бы сказал со своим ТУПЫМ ИИ
Системы искусственного интеллекта нового поколения от NVIDIA усугубят дефицит SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter