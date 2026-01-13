Согласно анализу Citi, планы NVIDIA по выпуску систем ИИ нового поколения Vera Rubin сформируют аномально высокий спрос на флеш-память

Рынок комплектующих ждет новый кризис, на этот раз — кризис накопителей. Причиной станут не абстрактные тенденции, а конкретные планы NVIDIA по выпуску серверов искусственного интеллекта, которые потребуют колоссальных объемов памяти.

Проблема возникает из-за новой архитектуры хранения данных для ИИ. Современные системы используют для кэширования контекста (KV-кэш) дорогую и ёмкостно ограниченную память HBM. На CES 2026 NVIDIA представила решение Inference Memory Context Storage (ICMS), которое переносит эти данные на SSD-накопители, подключённые через DPU Bluefield-4. Это решает проблему нехватки быстрой памяти, но создает другую — запредельный спрос на NAND-память.

Аналитики Citi дали количественную оценку. Один сервер NVIDIA Vera Rubin в топовой конфигурации NVL72 потребует примерно 1152 ТБ (1,15 петабайта) памяти NAND. Если компания выполнит прогноз и выпустит 100 000 таких систем к 2027 году, совокупный спрос со стороны всех этих серверов NVIDIA достигнет 115,2 экзабайта (115,2 млн ТБ).

Эта цифра не абстрактна. Она составляет 9,3% от общего прогнозируемого мирового спроса на флеш-память NAND в обозримом будущем. При этом отрасль уже работает на пределе из-за бума строительства дата-центров и высокого спроса на системы для инференса ИИ. Добавление нового крупного покупателя в лице NVIDIA, который планирует забрать почти десятую часть рынка, вызовет острый дефицит флеш-памяти NAND на мировом рынке.

Последствия предсказуемы. Производители чипов памяти и готовых накопителей столкнутся с ситуацией, аналогичной нынешнему дефициту DRAM. Нехватка сырья (кремниевых пластин для NAND) и производственных мощностей приведет к резкому росту цен. В итоге простые потребители, предприятия и мелкие дата-центры ощутят трудности с покупкой SSD-накопителей, а их стоимость может значительно вырасти.