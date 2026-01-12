Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Клиенты TSMC готовы платить двойную цену за ускоренное производство чипов и гарантировать поставку
Ажиотажный спрос на мощные чипы для искусственного интеллекта привел к уникальной ситуации на фабриках TSMC. Крупные клиенты, такие как NVIDIA и AMD, настолько нуждаются в ускорении поставок, что готовы оплачивать до 100% надбавки к стандартной стоимости производства. Это позволяет им получить свои заказы вне общей очереди.

Очередь на производство самых современных чипов стала настолько большой, что компании идут на крайние меры. Они платят TSMC вдвое больше, лишь бы их заказ выполнили вне очереди.

 

Аналитик JPMorgan Гокул Харихаран подтверждает этот тренд. Спрос на чипы для систем ИИ от крупных производителей графических процессоров сейчас огромен. Фабрики TSMC физически не успевают за ним. В итоге сформировался рынок «срочного производства».

Клиенты буквально покупают приоритет. Они покрывают все издержки и платят сверху, иногда до 100% от стандартной цены, лишь бы их чипы сделали быстрее всех. Конкретные имена аналитики не называют, но очевидно, что в этой гонке участвуют лидеры вроде NVIDIA и AMD. Для NVIDIA, у которой цикл разработки продукта занимает около девяти месяцев, такая спешка критически важна.

Для самого TSMC это означает переход к новой модели. Значительную часть выручки теперь приносят именно эти экстренные заказы с огромной наценкой. Однако такой режим «постоянного аврала» создает и риски. Он может снижать общую эффективность производства и повышать вероятность брака или технологических сбоев. Получается, что гиганты ИИ своей спешкой не только платят двойную цену, но и потенциально делают производство менее стабильным.

#amd #nvidia #искусственный интеллект #tsmc #чипы #ии #производство #озу #wccftech
Источник: wccftech.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
2
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
Швеция заказывает дистанционно управляемые турели Trackfire RWS для борьбы с БПЛА
+
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
2
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
2
МВД России дало инструкцию на случай, если вы стали жертвой фишинга
+
Компания Castelion продемонстрировала главе Минобороны США ​​новую версию пусковой установки PFAL
+
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
2
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
+

Популярные статьи

«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
5
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
13
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
17
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
10
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
1

Сейчас обсуждают

32Влад32
23:51
Берегите свои старые компьютеры.
Клиенты TSMC готовы платить двойную цену за ускоренное производство чипов и гарантировать поставку
32Влад32
23:25
А как же рыночная экономика. Она ведь все разрулит? Или не все и не всегда?
В Южной Корее стоимость всего одного модуля объёмом 16 ГБ выросла до 300 долларов
32Влад32
23:23
Смотри, что хочешь. Но то, что в статье - точно не самые лучшие.
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
ark-bak
23:16
Чем выше взлёт - тем глубже пропасть.
Цены RTX 5090 в Европе выросли в полтора раза и самым дешёвым вариантом стала модель с водоблоком
Павел Кандеев
23:11
Да такое гавнищщще даже за полтинник не надо дятел,что ты себе такое гавно не собрал?
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Китя.
23:09
Твой блок на гарантий 3 года. а есть Блок DEEPCOOL GamerStorm PN850M на гарантий 10 лет.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
MessiercodeBK201
23:02
Щегол вместо видеокарты, так еще и максимально урезанный даже по текстолиту :)
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
aleximus777
22:37
Все так, как раз купил очередной 20ТБ, как пошла память дорожать. Уже на него ценник в полтора раза поднялся. Но с объемами не согласен) Все самое любимое уж лучше в максимальном качестве и хранить. В...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Chihonya
22:35
три это еще хорошо, обычно пары хватает при интенсивных нагрузках)
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Chihonya
22:35
+100500 серия PF редкий шлак.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter