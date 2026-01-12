Ажиотажный спрос на мощные чипы для искусственного интеллекта привел к уникальной ситуации на фабриках TSMC. Крупные клиенты, такие как NVIDIA и AMD, настолько нуждаются в ускорении поставок, что готовы оплачивать до 100% надбавки к стандартной стоимости производства. Это позволяет им получить свои заказы вне общей очереди.

Очередь на производство самых современных чипов стала настолько большой, что компании идут на крайние меры. Они платят TSMC вдвое больше, лишь бы их заказ выполнили вне очереди.

Аналитик JPMorgan Гокул Харихаран подтверждает этот тренд. Спрос на чипы для систем ИИ от крупных производителей графических процессоров сейчас огромен. Фабрики TSMC физически не успевают за ним. В итоге сформировался рынок «срочного производства».

Клиенты буквально покупают приоритет. Они покрывают все издержки и платят сверху, иногда до 100% от стандартной цены, лишь бы их чипы сделали быстрее всех. Конкретные имена аналитики не называют, но очевидно, что в этой гонке участвуют лидеры вроде NVIDIA и AMD. Для NVIDIA, у которой цикл разработки продукта занимает около девяти месяцев, такая спешка критически важна.

Для самого TSMC это означает переход к новой модели. Значительную часть выручки теперь приносят именно эти экстренные заказы с огромной наценкой. Однако такой режим «постоянного аврала» создает и риски. Он может снижать общую эффективность производства и повышать вероятность брака или технологических сбоев. Получается, что гиганты ИИ своей спешкой не только платят двойную цену, но и потенциально делают производство менее стабильным.