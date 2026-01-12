Китайское подразделение Buick представило новый гибридный кроссовер Electra E7

Buick сделала серьезную заявку на рынке гибридных автомобилей в Китае. Компания представила среднеразмерный кроссовер Electra E7, главным аргументом которого стал рекордный для своего класса запас хода.

Автомобиль использует гибридную систему, которая сочетает бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, доступный в атмосферном и турбированном вариантах и электромотор мощностью 165 киловатт (221 лошадиная сила).

По данным опубликованным в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), автомобиль может проехать на чистой электротяге примерно 210 км. Общий запас хода в смешанном цикле, согласно заявлению производителя, превышает 1600 километров. Электроэнергия накапливается в литий-железо-фосфатном (LFP) аккумуляторе.

Габариты кроссовера составляют 4850 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1676 мм в высоту при колесной базе 2850 мм. Автомобиль получил 20-дюймовые диски и шины Michelin. В салоне акцент сделан на цифровые технологии. Информационно-развлекательная система и панель приборов работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8775P. Также автомобиль получил систему помощи водителю Buick Xiaoyao Zhixing, которая использует модель искусственного интеллекта от компании Momenta.

Отдельно производитель отмечает адаптивную подвеску с регулируемым демпфированием (RTD). Она сканирует дорожное покрытие до 500 раз в секунду и может менять настройки демпферов до 200 раз за то же время. По заявлению Buick, это улучшает комфорт и управляемость. Electra E7 позиционируется как универсальное решение: он сочетает возможность длительных поездок на бензине с преимуществами электромобиля для ежедневных маршрутов.