Новогодний лидер кинопроката, «Чебурашка 2», продолжает бить рекорды. По словам продюсера Эдуарда Илояна, финансовые результаты фильма оказались лучше, чем рассчитывали сами создатели.

Картина вышла на экраны в первый день Нового года и почти сразу показала впечатляющую динамику. На второй день проката она преодолела рубеж в миллиард рублей, к пятому дню сборы достигли трех миллиардов, а к восьмому — четырех миллиардов рублей. По данным на момент заявления, фильм посмотрели почти 10 миллионов человек.

Продюсер подтвердил, что эти цифры уже обогнали внутренние прогнозы студии. Однако, окончательные итоги станут ясны только в феврале, когда закончится основной прокат.

При этом Илоян подчеркнул, что для команды создателей ключевым показателем успеха было и остается именно количество зрителей, а не кассовые сборы. Первая часть франшизы задала очень высокую планку по популярности, и теперь вторая часть пытается ее достичь. «Окончательную успешность кино будет определять наш главный судья — зритель», — резюмировал продюсер.

«Чебурашка 2» не только лидирует в прокате, но и с большим отрывом опережает ближайших конкурентов. Например, сборы фильма «Буратино» примерно в два раза меньше. По количеству зрителей разрыв еще заметнее: аудитория двух других новогодних лидеров, «Буратино» и «Простоквашино», вместе взятых, все еще меньше, чем у сиквела про Чебурашку.