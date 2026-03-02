Ожидается, что она будет внедрена в будущие драйверы.

Компания Microsoft уведомляет о заметном повышении производительности видеокарт благодаря оптимизации процессов рендеринга, пишет издание Wccftech. Софтверный гигант сообщил о внедрении новой функции переупорядочивания выполнения шейдеров Shader Execution Reordering (SER) для трассировки лучей DirectX, являющейся частью Shader Model 6.9 и позволяющей избежать узкого места в быстродействии, связанного с усложнением цикла рендеринга.

Источник фото: Nvidia

Технология SER обеспечивает повышение эффективности трассировки лучей за счёт переупорядочивания всех объектов, поражённых лучом, на основе пространственного расположения и сходства шейдеров, что позволяет улучшить выполнение вычислений и согласованность данных.

Источник фото: Wccftech

В тестовой сцене, подготовленной Microsoft, технология SER обеспечила заметное повышение быстродействия для ряда видеокарт — в отношении GeForce RTX 4090 упоминается рост частоты кадров на 40 %, тогда как на моделях Intel Arc серии B (Battlemage) увеличение fps достигает 90 %. Отмечается, что в реальных играх новая технология пока не тестировалась.

Ожидается, что SER станет стандартом в новых версиях графических драйверов и будет поддерживаться современными видеокартами, что позволит увеличить частоту кадров в играх.

