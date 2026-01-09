NVIDIA наняла Элисон Вагонфельд, которая 10 лет руководила маркетингом в Google.

Чтобы управлять ростом, иногда нужно сначала усилить команду. NVIDIA сделала именно это, пригласив на работу высокопоставленного специалиста из главного конкурента.

Новый директор по маркетингу NVIDIA, Элисон Вагонфельд, ранее около десяти лет руководила маркетингом в Google. Важный момент: такой должности в NVIDIA раньше не существовало вообще.

Вагонфельд будет отчитываться персонально Дженсену Хуангу. Вся команда маркетинга и коммуникаций перейдет в ее подчинение. Сама Элисон в LinkedIn отметила, что помогала развивать Google Cloud с нуля до бизнеса с оборотом $60 млрд в год.

NVIDIA сейчас находится на гребне волны ажиотажа вокруг ИИ. После выхода ChatGPT в 2022 году спрос на ее чипы взлетел, а рыночная стоимость компании — вместе с ним. В последнем квартале продажи достигли рекордных $57 млрд.

Приглашение опытного маркетолога из облачного гиганта Google выглядит стратегическим шагом. NVIDIA, чьи чипы для ИИ сейчас нужны всем, выходит на новый уровень и строит для этого отдельную профессиональную команду маркетинга.