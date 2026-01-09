Заместитель редактора ScreenRant Эван Мур считает, что 2026 год станет важным для фанатов Cyberpunk 2077.

Казалось бы, про Cyberpunk 2077 всё уже сказано. Но CD Projekt RED приготовила сюрприз, о котором мало кто догадывался.

Игра, пережившая грандиозный ренессанс после провального старта, официально получит ещё один релиз в 2026 году. Новость опубликовал заместитель редактора игрового раздела ScreenRant Эван Мур (Evan Moor). Он называет такой шаг неожиданным, но логичным — успех обновлений и всплеск популярности подтолкнули разработчиков.

CD Projekt RED уже открыла 29 вакансий для работы над Cyberpunk 2. Основные силы студии сейчас сосредоточены на The Witcher 4, но это не значит, что вселенной киберпанка уделяют мало внимания.

Параллельно компания анонсировала коллаборацию с брендом FiGGYZ, который выпустит серию пиксельных магнитных фигурок по мотивам игры. В первую волну вошли Джонни Сильверхэнд, Джуди, Панам и мужская версия Ви. Это явно не главное событие года, но такой шаг показывает — франшиза жива и обрастает новыми деталями.