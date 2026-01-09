Сайт Конференция
Global_Chronicles
Intel обвинила AMD в продаже устаревших процессоров для портативных ПК
На выставке CES 2026 Intel представила архитектуру новых процессоров Panther Lake и заявила о её потенциальном преимуществе для рынка портативных устройств

Анонс архитектуры новых процессоров Panther Lake стал для Intel не просто демонстрацией технологий, а поводом для жесткой критики основного конкурента. Компания прямо заявила, что на рынке портативных устройств она предлагает современные решения, в то время как AMD продает устаревшие. Исполнительный директор Intel Ниш Нилалоджанан (Nish Nilakantan) заявил, что чипы AMD для портативных игровых систем являются «устаревшими процессорами». По его словам, Intel же продает и будет продавать современные чипы, специально созданные для этого рынка.

Уверенность Intel основана на архитектуре новых процессоров Panther Lake, которые используют техпроцесс 18A. Компания утверждает, что значительный прогресс в энергоэффективных E-ядрах нового поколения Darkmont даст им ключевое преимущество в сегменте портативных устройств, где важнейшим показателем является производительность на ватт. При этом представитель Intel на вопрос о специальной линейке процессоров для портативных ПК, подобной серии Z у AMD, дал уклончивый ответ: «Вам придется подождать и посмотреть». Это означает, что у самой Intel пока нет готовых специализированных решений для этого сегмента, в котором AMD в данный момент доминирует.

На CES 2026 Intel сделала акцент на потребительских продуктах, включая Panther Lake, технологию апскейлинга XeSS 3 и интегрированную графику Arc. Компания явно стремится вернуть утраченные позиции на рынке. Однако заявление об «устаревшем кремнии» у конкурента звучит особенно резко на фоне отсутствия у Intel собственных анонсированных чипов для портативных систем.

#amd #intel #процессоры #panther lake #ces 2026 #портативные пк
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Dveroeb
08:39
Как ему не надоедает нести этот бред? То терминал ему подай, то не копируй образ в ram.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Garthar
08:31
О госпаде, не ужели на сайте есть реально авторский контент хоть как-то связанный с компами. А то кроме срача линуксоидов и политоты я уже забыл что тут бывает что-то другое
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Garthar
08:21
А если сходить на тот же РБК то там почему-то окажется что 0.6% это только за 4квартал. А в целом за год 1%. А вот если посмотреть на структурные данные по экспорту, то внезапно окажется что за послед...
BILD: Трамп может действовать в отношении Гренландии как угодно без опасения серьёзного ответа
222
08:11
лучше бы на трамвае ездили и не корчили из себя мажора
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
do66epman
08:10
разве что тебе.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
lighteon
08:01
BC-160 рассчитанная для облачного гейминга и поддерживаемая Linux - как вариант. Хотя тот же Indiana Jones The Great Circle на Линукс вполне играбелен на старших Polaris
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Eisbrecher
07:52
А подскажите, пожалуйста, что там из радеонов за 5 тысяч можно взять, чтобы играть в игры, которые не запускаются без тензорных ядер?
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Алексей Кузнецов
07:51
Медведева нужно было высадить с орешника на танкер. Ух он бы показал!
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
Muro
07:50
Да хоть Панин. Зачем это двигать в сюжет? Тебя и так все любят. Нет, надо это вставить. На носу генеральная битва. Пан или пропал. Нет, простите меня сотоварищи, я люблю месить глину. И только у мальч...
«Очень странные дела 5» — субъективное мнение о провальном финале неплохого сериала
Eisbrecher
07:49
Спасибо за контент! Именно ради таких статей я сюда еще захожу. Жаль, что это редкий случай.
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
