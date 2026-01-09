На выставке CES 2026 Intel представила архитектуру новых процессоров Panther Lake и заявила о её потенциальном преимуществе для рынка портативных устройств

Анонс архитектуры новых процессоров Panther Lake стал для Intel не просто демонстрацией технологий, а поводом для жесткой критики основного конкурента. Компания прямо заявила, что на рынке портативных устройств она предлагает современные решения, в то время как AMD продает устаревшие. Исполнительный директор Intel Ниш Нилалоджанан (Nish Nilakantan) заявил, что чипы AMD для портативных игровых систем являются «устаревшими процессорами». По его словам, Intel же продает и будет продавать современные чипы, специально созданные для этого рынка.

Уверенность Intel основана на архитектуре новых процессоров Panther Lake, которые используют техпроцесс 18A. Компания утверждает, что значительный прогресс в энергоэффективных E-ядрах нового поколения Darkmont даст им ключевое преимущество в сегменте портативных устройств, где важнейшим показателем является производительность на ватт. При этом представитель Intel на вопрос о специальной линейке процессоров для портативных ПК, подобной серии Z у AMD, дал уклончивый ответ: «Вам придется подождать и посмотреть». Это означает, что у самой Intel пока нет готовых специализированных решений для этого сегмента, в котором AMD в данный момент доминирует.

На CES 2026 Intel сделала акцент на потребительских продуктах, включая Panther Lake, технологию апскейлинга XeSS 3 и интегрированную графику Arc. Компания явно стремится вернуть утраченные позиции на рынке. Однако заявление об «устаревшем кремнии» у конкурента звучит особенно резко на фоне отсутствия у Intel собственных анонсированных чипов для портативных систем.