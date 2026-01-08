Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech: Главной новостью BlizzCon 2026 может стать шутер по мотивам StarCraft
Издание WCCFTech, ссылаясь на отчет журналиста Джеза Кордена (Jez Corden), сообщает о планах Blizzard на 2026 год. Согласно данным инсайдеров, главным анонсом предстоящего ивента BlizzCon 2026 может стать шутер от третьего лица по вселенной StarCraft.

Франшиза StarCraft, долгое время находившаяся в стороне от основных проектов Blizzard (Blizzard Entertainment, Inc.), может вернуться в новом качестве. Слухи о шутере по этой вселенной ходят давно, и теперь в WCCFTech рассказали, что они получили косвенное подтверждение из авторитетных источников.

В своем обзоре предстоящего года для Xbox журналист Джез Корден из Windows Central заявил, что главным событием BlizzCon 2026 станет анонс нового проекта по StarCraft. По его словам, речь идет именно о шутере от третьего лица, слухи о котором ходили ранее. Корден утверждает, что проверил эту информацию через свои источники.

Если это правда, то проект может стать первым крупным релизом во вселенной StarCraft за долгое время. Последнее полноценное дополнение для StarCraft II вышло в 2016 году, а ремастер оригинальной игры — в 2017. С тех пор Blizzard сосредоточилась на поддержке других своих франшиз: World of Warcraft, Diablo и Overwatch.

Для сообщества фанатов анонс шутера стал бы важным событием. Многие до сих пор вспоминают отмененный в начале 2000-х проект StarCraft: Ghost. Новый шутер мог бы оживить интерес к вселенной перед возможным выходом новой стратегии, разработку которой, по некоторым слухам, ведет компания Nexon (Nexon Co., Ltd.), а не сама Blizzard.

Стоит отметить, что Корден в том же отчете упомянул и другие ожидаемые анонсы, включая ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas, а также новую часть Wolfenstein от студии MachineGames. Планы Blizzard, согласно ему, также включают новое дополнение для World of Warcraft, обновления для Overwatch и Hearthstone. Официального подтверждения от компании пока не поступало.

#blizzard #шутер #инсайдеры #starcraft #blizzcon #jez corden
Источник: wccftech.com
