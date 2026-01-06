Battlestate Games скорректировала финал Escape from Tarkov после выхода версии 1.0. Формально разработчики выполнили обещание, но итоговое решение вызвало еще больше споров, чем исходная версия.

Финальные правки в играх редко проходят незаметно, особенно если речь идет о проекте с долгой историей и активным сообществом. Escape from Tarkov снова оказался в центре обсуждений — на этот раз из-за того, как разработчики интерпретировали собственное обещание «что-то изменить».

Как сообщает Insider Gaming, после выхода обновления 1.0 в середине ноября Battlestate Games решила скорректировать концовку Escape from Tarkov. Речь идет о финальной главе, где игроки проходят карту Terminal, отбиваются от сотен ИИ-противников и пытаются добраться до лодки, которая завершает историю побега из Таркова.

Изначально проблема заключалась в количестве мест на корабле: не вся группа могла эвакуироваться вместе. Один из стримеров обратил на это внимание в соцсетях , и студия ответила коротко — «это уже изменено». То же самое позже подтвердил глава Battlestate Games Никита Буянов (Nikita Buyanov).

Многие решили, что теперь вся команда сможет выбраться без внутренних жертв. На практике вышло иначе. Разработчики зафиксировали на борту десантного корабля ZUBR ровно одно место — независимо от размера отряда. Пять игроков дошли до финала? Уйдет только один.

На это обратил внимание стример Pestily , один из самых известных контент-мейкеров по Escape from Tarkov. Он отметил, что при любом сценарии эвакуации место остается одно, и именно так сейчас работает концовка.

Реакция сообщества оказалась предсказуемо резкой. Одни геймеры заявили, что перестанут играть, если решение не пересмотрят. Другие, наоборот, поддержали идею, считая ее логичной и жесткой в духе Tarkov. При этом фанаты уже предлагают альтернативы — например, динамическое число мест в зависимости от достигнутой концовки.