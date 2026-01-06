Основной акцент будет сделан на технологиях для ИИ, ЦОД, автомобилей и мобильных устройств

Компания KIOXIA (Kioxia Holdings Corporation), один из ключевых производителей памяти, собирается продемонстрировать на CES 2026 как её компоненты работают в самых разных устройствах. Как сообщает Tweak Town, KIOXIA представит на выставке несколько направлений.

Во-первых, это масштабируемая технология флеш-памяти BiCS FLASH 3D. Компания покажет, как эта архитектура обеспечивает производительность, плотность данных и энергоэффективность. Во-вторых, KIOXIA сделает акцент на решениях для искусственного интеллекта. На стенде продемонстрируют, как специальные SSD-накопители и собственное ПО с открытым исходным кодом могут ускорять ИИ-задачи. Также среди экспонатов — высокоскоростная автомобильная память UFS 4.1 и новая серия NVMe SSD BG7 для OEM-производителей ноутбуков и ПК. Последняя относится к категории клиентских решений.

По словам вице-президента по маркетингу KIOXIA America, Inc. Алекса Мея (Alex Mei), цель экспозиции — показать, как технологии памяти превращают сложные идеи в практичные и производительные решения. Это касается и аналитики на основе ИИ, и следующего поколения автомобильных и мобильных систем. Помимо уже названного, на CES 2026 компания представит широкий ассортимент SSD для корпоративного сегмента и дата-центров.