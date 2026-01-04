Сайт Конференция
Global_Chronicles
Отпечаток пальца возрастом 2000 лет указал на происхождение старейшей деревянной лодки Скандинавии
В сосновой смоле древнего судна нашли отпечаток пальца человека, жившего более 2000 лет назад. Анализ материала уже изменил представления о том, откуда пришли участники одного из ранних морских набегов Скандинавии.

История одного из самых ранних морских столкновений в Скандинавии долго опиралась на оружие и конструкцию судна. Теперь отправной точкой стала куда менее заметная деталь — след пальца, сохранившийся в смоле, которой заделывали щели между досками.

 

Как сообщает издание SciTechDaily, в сосновой смоле, использованной для герметизации древнего судна, обнаружили отпечаток пальца возрастом около 2000 лет. Речь идет о лодке, связанной с нападением на остров Альс в IV веке до нашей эры. После поражения нападавших судно вместе с оружием оказалось в болоте Хьортспринг Мосе — вероятно, как ритуальное подношение победителей.

Лодку нашли еще в 1880-х годах, а в 1920-х провели масштабные раскопки. С тех пор она остается единственным доисторическим судном из досок, найденным в Скандинавии, и хранится в Национальном музее Дании. Долгое время весь доступный материал считался уже изученным, но ситуация изменилась после работы с архивами.

Фотография фрагмента герметика с отпечатком пальца слева и рентгеновский томографический снимок области отпечатка пальца с высоким разрешением справа

Команда Лундского университета (Lunds universitet) целенаправленно искала фрагменты, которые не проходили химическую консервацию. Для этого пришлось поднимать переписку столетней давности и отслеживать перемещения находок между музеями и хранилищами. В итоге обнаружили несколько ящиков с образцами, полученными во время первых раскопок, которые не были тронуты более 100 лет.

Анализ смолы показал: для гидроизоляции использовали сосну. А следовательно, по словам археолога Микаэля Фовеля (Mikael Fovell), это указывает на регион с обилием сосновых лесов. Ранее происхождение лодки связывали с районом современного Гамбурга, но новые данные смещают версию в сторону побережья Балтийского моря. Иначе говоря, участники набега могли пройти сотни километров по открытому морю.

Для проверки выводов применили радиоуглеродный анализ веревок из лубяного материала, рентгеновскую томографию и химические методы, включая газовую хроматографию и масс-спектрометрию. Это позволило точнее датировать находку и подтвердить ее принадлежность к доримскому железному веку.

Следующий шаг — попытка извлечь древнюю ДНК из конопатки. «Мы также надеемся извлечь древнюю ДНК из конопатки на лодке, что позволит нам получить более подробную информацию о древних людях, которые использовали эту лодку», — отмечает Микаэль Фовель.

#археология #скандинавия #scitechdaily #древние суда #морские набеги
Источник: scitechdaily.com
